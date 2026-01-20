Pensionsjätte säljer av USA-obligationer: "Dåliga statsfinanser"

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Den danska pensionsfonden Akademikerpension har beslutat att avyttra hela sitt innehav av amerikanska statsobligationer, värt omkring 100 miljoner dollar.

Försäljningen ska vara genomförd före utgången av januari, enligt besked från fonden på tisdagen, som Reuters rapporterar om.

Beslutet motiveras med försämrade offentliga finanser i USA och en bedömning att dessa inte längre lämpar sig lika väl för fondens likviditets- och riskhantering.

Inte kopplat till USA:s konflikter

Akademikerpension uppger att man därför ser behov av att hitta alternativa lösningar för placeringar som tidigare fyllt en stabiliserande funktion i portföljen.

Fonden betonar att åtgärden inte ska ses som ett politiskt ställningstagande i den pågående konflikten mellan Danmark och USA kopplad till Grönland.

“Beslutet är förankrat i de dåliga amerikanska statsfinanserna, vilket gör att vi vill hitta ett alternativt sätt att bedriva vår likviditets- och riskhantering”, säger investeringsdirektör Anders Schelde i ett skriftligt uttalande.

En av Danmarks jättar

Akademikerpension förvaltar totalt cirka 164 miljarder danska kronor, motsvarande drygt 25 miljarder dollar, och är en av Danmarks större pensionsaktörer för akademiker.

Utförsäljningen sker i ett läge där amerikanska statsfinanser, stigande upplåningsbehov och ökande politisk osäkerhet har fått vissa internationella investerare att omvärdera sin exponering mot amerikanska statspapper.