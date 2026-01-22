Pensionsfonder drar sig ur – Europa tar kortsiktiga lån

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Europeiska regeringar behöver låna pengar, och då är statsobligationer ett vanligt sätt att finansiera kostnader. Men de långa obligationerna är inte längre lika populära.

Istället vänder man sig i allt högre grad till kortare löptider i takt med att upplåningskostnaderna stiger och efterfrågan på lång skuld försvagas.

Utvecklingen markerar ett tydligt skifte på den europeiska obligationsmarknaden jämfört med det senaste decenniet, skriver Financial Times.

Kortare löptider

Den genomsnittliga löptiden på ny statsskuld i stora euroländer som Tyskland, Frankrike och Italien väntas falla under tio år under 2026, den lägsta nivån sedan 2015.

I Storbritannien bedöms den genomsnittliga löptiden sjunka till under nio år, vilket vore den kortaste nivån under hela 2000-talet.

Bakom förändringen ligger dels högre räntor, dels strukturella förändringar bland investerare.

Traditionella köpare av långfristiga obligationer, särskilt pensionsfonder, har minskat sin närvaro.