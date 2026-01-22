Dagens PS
Börs & Finans

Pensionsfonder drar sig ur – Europa tar kortsiktiga lån

starmer
Keir Starmer är premiärminister i Storbritannien, en av regeringarna i Europa som måste låna mer. (Foto: Alberto Pezzali /AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Flera länder i Europa måste finansiera stora satsningar med lån. Men en stor förändring på obligationsmarknaden har skett.

Europeiska regeringar behöver låna pengar, och då är statsobligationer ett vanligt sätt att finansiera kostnader. Men de långa obligationerna är inte längre lika populära.

Istället vänder man sig i allt högre grad till kortare löptider i takt med att upplåningskostnaderna stiger och efterfrågan på lång skuld försvagas.

Utvecklingen markerar ett tydligt skifte på den europeiska obligationsmarknaden jämfört med det senaste decenniet, skriver Financial Times.

Kortare löptider

Den genomsnittliga löptiden på ny statsskuld i stora euroländer som Tyskland, Frankrike och Italien väntas falla under tio år under 2026, den lägsta nivån sedan 2015.

I Storbritannien bedöms den genomsnittliga löptiden sjunka till under nio år, vilket vore den kortaste nivån under hela 2000-talet.

Bakom förändringen ligger dels högre räntor, dels strukturella förändringar bland investerare.

Traditionella köpare av långfristiga obligationer, särskilt pensionsfonder, har minskat sin närvaro.

Lägre ränta på kort sikt

I Nederländerna har en omfattande pensionsreform nyligen genomförts, vilket väntas reducera efterfrågan på långa statspapper, enligt FT.

Liknande trender syns i Storbritannien, där övergången bort från förmånsbestämda pensionssystem gradvis har minskat behovet av lång löptid för att matcha framtida åtaganden.

För statskassor innebär kortare upplåning lägre räntekostnader på kort sikt, särskilt i ett läge där skillnaden mellan två- och tioåriga räntor har ökat markant.

Behöver bindas om

Samtidigt ökar sårbarheten för framtida ränteuppgångar eftersom skulden måste refinansieras oftare. USA har redan gått i den riktningen, och Europa följer nu efter.

Skiftet förstärks av stora emissionsvolymer.

Den totala bruttoemissionen av statsskuld i EU väntas öka kraftigt under året, vilket sätter press på marknaden och gör det svårare att placera långfristiga obligationer utan att erbjuda högre ränta.

Tysklands beslut har påverkat

Den senaste tidens globala oro, med stigande räntor i bland annat Japan, har ytterligare bidragit till försiktighet bland investerare.

Tysklands beslut att lätta på den konstitutionella skuldbromsen har haft stor påverkan på euroområdets räntemarknad.

Landet planerar omfattande satsningar på försvar och infrastruktur, vilket innebär en tydlig ökning av obligationsutbudet.

Det tidigare underskottet på tyska statsobligationer har därmed försvunnit, och räntorna på längre löptider har stigit till nivåer som inte setts på över tio år.

Läs mer: Wallenberg: Europa måste våga stå upp mot USA. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Europalånobligationer
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

