Oväntat många nya jobb i USA
Det skapades 115 000 nya arbetstillfällen utanför jordbrukssektorn i USA, enligt den månatliga rapporten från USA:s arbetsmarknadsdepartement.
Det var fler nya jobb än väntat. Analytiker hade i genomsnitt räknat med 65 000 nya jobb under månaden efter ökningen på 185 000 i mars.
Rapporten visar på en arbetsmarknad som kan ta riktig fart efter ett trögt fjolår. Anställningarna fortsatte inom en rad sektorer och följer annan statistik som visar att uppsägningarna fortsatt är förhållendevis få.
”Efter nästan ett år av ojämn anställning är de två raka ökningarna på över 100 000 verkligen goda nyheter”, säger Olu Sonola, chef för amerikansk ekonomi på kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings, i en skriftlig kommentar.
Han fortsätter:
”Arbetsmarknaden skenar inte, men den visar sig vara svårare att bryta än vad många befarade.”