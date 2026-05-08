Oväntat många nya jobb i USA

Rapporten visar på en arbetsmarknad som kan ta riktig fart efter ett trögt fjolår. Anställningarna fortsatte inom en rad sektorer och följer annan statistik som visar att uppsägningarna fortsatt är förhållendevis få.

”Efter nästan ett år av ojämn anställning är de två raka ökningarna på över 100 000 verkligen goda nyheter”, säger Olu Sonola, chef för amerikansk ekonomi på kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings, i en skriftlig kommentar.

Han fortsätter:

”Arbetsmarknaden skenar inte, men den visar sig vara svårare att bryta än vad många befarade.”