Oljepriset stiger trots KPI-ökningen i USA

Reuters konstaterar att den amerikanska inflationsstatistiken som nu kommit in inte ändrar hoppet om kommande räntesänkningar i USA nämnvärt.

Förväntan om ökad global efterfrågan på det “svarta guldet”, särskilt från USA, eldar också på oljepriset i morgonhandeln på onsdagen i Asien.

Brent-terminerna för leverans i maj stiger med 46 cent, eller 0,6 procent, till 82 dollar fatet.

Den amerikanska WTI-oljans kontrakt för leverans i april ökar med 47 cent, eller 0,6 procent, till 78,03 dollar per fat, framgår det.

Opec höjer sina prognoser

Det är Organization of the Petroleum Exporting Countries, Opec, som håller fast vid sin prognos om en stark tillväxt i efterfrågan på på olja på världsmarknaden på 2,25 miljoner fat per dag (bpd) 2024 och med 1,85 miljoner bpd 2025, uppger Reuters och berättar att Opec därmed höjer sin tillväxtprognos för i år.

Förra veckan sjönk även de amerikanska råoljelagren och bränslelagren, vilket indikerar att efterfrågan på olja väntas öka framöver.

Allt enligt marknadskällor som citerar siffror från American Petroleum Institute, skriver nyhetsbyrån.

När det gäller USA:s konsumentinflation, som på tisdagen kom in något högre än väntat men ändå i stort sett i linje med prognos (se länk under artikel), tror analytiker att centralbanken Federal Reserve fortfarande kan gå fram med en räntesänkning i sommar.

“Riskmiljön har i stort sett förblivit oberörd, ridande på den fasta övertygelsen att den nuvarande marknadsprissättningen för en räntesänkning först i juni kommer att göra jobbet”, säger Yeap Jun Rong, marknadsstrateg på IG, till Reuters.

