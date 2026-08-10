Dyr olja har inneburit rejält klirr i kassan för många av de stora oljebolagen. Det har fått allt fler, inklusive Donald Trump, att vilja göra något åt det.
Oljejättarna tjänar miljarder på krisen – kritiken växer
De stora oljebolagen tjänade miljardbelopp under årets andra kvartal när högre olje- och gaspriser lyfte resultaten.
Nu växer frågan om vad bolagen ska göra med pengarna, samtidigt som både politiker och miljöorganisationer pressar industrin.
Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell och TotalEnergies redovisade tillsammans omkring 48 miljarder dollar i vinst under april till juni.
Har stärkt balansräkningarna
Kassaflödet uppgick samtidigt till närmare 90 miljarder dollar, den högsta nivån som uppmätts för de fem bolagen, skriver CNBC.
Bakgrunden är bland annat de kraftigt stigande energipriserna under konflikten mellan USA och Iran.
Oljan har periodvis handlats kring 100 dollar per fat, vilket har gett producenterna ett betydande tillskott till kassorna.
Trots de rekordstora intäkterna har bolagen inte ökat investeringarna kraftigt. Kapitalutgifterna, utdelningarna och återköpen av egna aktier har i stora drag legat stabilt.
I stället har en betydande del av pengarna gått till att stärka balansräkningarna.
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Vill ha lägre bensinpriser
De fem supermajorernas samlade kassa ökade med drygt 17 miljarder dollar under kvartalet. Bolagen har också fortsatt att minska skulder och bygga finansiella reserver.
Utvecklingen har samtidigt väckt politisk irritation. USA:s president Donald Trump har kritiserat Exxon Mobil och Chevron för att tjäna för mycket pengar när bensinpriserna stiger.
Han har krävt lägre priser vid pump och vill samtidigt öka den amerikanska oljeproduktionen.
Även i Europa ökar diskussionen om så kallade windfall taxes, alltså särskilda skatter på extraordinära vinster.
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Kan beskattas i efterhand
Portugal har exempelvis beslutat om en sådan skatt på olje- och raffinaderibolagens extraordinära vinster under 2026.
Miljöorganisationer vill dessutom använda ökade skatteintäkter till bland annat klimatanpassning och skydd mot översvämningar och bränder.
Oljeindustrin varnar däremot för att högre skatter riskerar att minska investeringarna på längre sikt.
Branschens företrädare framhåller att olje- och gasmarknaden är cyklisk och att dagens höga vinster måste ses över längre perioder.
För bolagen återstår flera möjliga användningsområden för pengarna. De kan investera i nya olje- och gasprojekt, köpa andra företag, minska skuldsättningen eller fortsätta ge kapital till aktieägarna genom utdelningar och återköp.
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