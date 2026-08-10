Oljejättarna tjänar miljarder på krisen – kritiken växer

Fem bolag blir en europeisk belysningskoncern. Emission pågår

Exxon Mobil, Chevron, BP, Shell och TotalEnergies redovisade tillsammans omkring 48 miljarder dollar i vinst under april till juni.

Har stärkt balansräkningarna

Kassaflödet uppgick samtidigt till närmare 90 miljarder dollar, den högsta nivån som uppmätts för de fem bolagen, skriver CNBC.

Bakgrunden är bland annat de kraftigt stigande energipriserna under konflikten mellan USA och Iran.

Oljan har periodvis handlats kring 100 dollar per fat, vilket har gett producenterna ett betydande tillskott till kassorna.

Trots de rekordstora intäkterna har bolagen inte ökat investeringarna kraftigt. Kapitalutgifterna, utdelningarna och återköpen av egna aktier har i stora drag legat stabilt.

I stället har en betydande del av pengarna gått till att stärka balansräkningarna.

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