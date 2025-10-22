Dagens PS
Ny studie: Investerare väger in bolagens klimatrisker – påverkar kapitalet

Klimatrisker står numera högt på schemat för investerare.
Klimatrisker står numera högt på schemat för investerare.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 22 okt. 2025Publicerad: 22 okt. 2025

Klimatrisker börjar nu påverka hur mycket företag betalar för kapital, enligt en ny analys. Investerare väger in hur sårbara bolag är när det gäller klimatrelaterade händelser.

Analysen är publicerad av Investment & Pensions Europe, IPE.

Investerare väger in bolagens klimatrisker

Där står det klart att investerare i allt större utsträckning väger in hur sårbara företag är när det gäller klimatrelaterade händelser – som översvämningar, värmeböljor och extremväder.

Fysiska risker kopplade till klimatförändringar börjar nu påverka hur mycket företag betalar för kapital.

Studien, som bygger på data från globala kapitalmarknader, visar att bolag med hög exponering mot klimatrelaterade risker ofta möter högre finansieringskostnader.

Det gäller särskilt i sektorer som fastigheter, energi och jordbruk.

Risker påverkar kapitalet

På sistone har fysiska risker kopplade till direkta klimatpåverkninga blivit allt viktigare i prissättningen av kapital.

Forskarna bakom rapporten menar att detta är ett tecken på att marknaden börjar internalisera klimatkostnaderna, men också att företag som inte anpassar sig riskerar sämre tillgång till kapital på sikt.

Forskarna i studien fann att ”bolag vars resultat påverkas mer av temperaturförändringar är mindre lönsamma, använder mer riskfyllda affärsstrategier och genererar lägre aktieavkastning än förväntat”.

Husägare klimat
Översvämningar Torneälv. Fler husägare oroar sig för klimatrisker

Integrerar klimatrisker i kreditmodeller

Flera investerare, däribland stora pensionsfonder och försäkringsbolag, har redan börjat integrera klimatrisker i sina kreditmodeller.

Samtidigt efterlyser experter bättre tillgång till standardiserad klimatdata för att förbättra bedömningarna.

“Marknaden börjar internalisera kostnaderna för klimatförändringar”, konstaterar rapportens författare.

”Företag som inte vidtar åtgärder för att minska sin exponering mot fysiska risker kan möta ökade lånekostnader och minskat investerarintresse.”

Johan Augustin
Johan Augustin

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

