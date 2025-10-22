Ny studie: Investerare väger in bolagens klimatrisker – påverkar kapitalet

Analysen är publicerad av Investment & Pensions Europe, IPE.

Investerare väger in bolagens klimatrisker

Där står det klart att investerare i allt större utsträckning väger in hur sårbara företag är när det gäller klimatrelaterade händelser – som översvämningar, värmeböljor och extremväder.

Fysiska risker kopplade till klimatförändringar börjar nu påverka hur mycket företag betalar för kapital.

Studien, som bygger på data från globala kapitalmarknader, visar att bolag med hög exponering mot klimatrelaterade risker ofta möter högre finansieringskostnader.

Det gäller särskilt i sektorer som fastigheter, energi och jordbruk.