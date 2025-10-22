Klimatrisker börjar nu påverka hur mycket företag betalar för kapital, enligt en ny analys. Investerare väger in hur sårbara bolag är när det gäller klimatrelaterade händelser.
Ny studie: Investerare väger in bolagens klimatrisker – påverkar kapitalet
Mest läst i kategorin
Här är industristäderna som kan få den nya Volvo-fabriken
Volvo Construction Equipment investerar i en ny svensk fabrik. Innan årsskiftet ska man meddela vilken stad som får del av den nya satsningen. När industrijätten Volvo CE vill bygga nytt är det flera svenska städer som hoppas på att bli utvalda. Det handlar bland annat om eftertraktade arbetstillfällen och framtidstro. För kommunerna i fråga är …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Ubåtar blev succé vid tysk börsdebut
Tyska industrikoncernens försvarsdivision överstiger alla förväntningar på Frankfurtbörsen när intresset för försvarsaktier fortsätter att öka. Thyssenkrupps avknoppning Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) inledde sin börskarriär med en raketstart på måndagen. Vid middagstid handlades aktierna till 87 euro, vilket var väsentligt högre än listningspriset på 60 euro som moderbolaget satte när de distribuerade aktierna till sina investerare …
Tunnelbana till Danmark kommer närmare
En tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har funnits på idéstadiet länge. Nu har man börjat undersöka marken – men en färdigställd linje lär dröja ytterligare ett antal år. Arbetet med en framtida tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn har tagit ett konkret steg framåt. I Västra hamnen har provborrningar nått ett djup på 40 meter. Det …
Bästa fonderna – för dig som vågar ta risk
Är du en långsiktig fondsparare som gillar trygghet och stabilitet men ändå kan tänka dig att ta något mer risk för en chans till lite extra avkastning i fonden? Då kan Privata Affärer ha vaskat fram den bästa inspirationslitsan av fonder för dig. Läs även: Svenskarna bara rikare på fonder – aktiefonder hetast – Dagens …
Analysen är publicerad av Investment & Pensions Europe, IPE.
Investerare väger in bolagens klimatrisker
Där står det klart att investerare i allt större utsträckning väger in hur sårbara företag är när det gäller klimatrelaterade händelser – som översvämningar, värmeböljor och extremväder.
Fysiska risker kopplade till klimatförändringar börjar nu påverka hur mycket företag betalar för kapital.
Studien, som bygger på data från globala kapitalmarknader, visar att bolag med hög exponering mot klimatrelaterade risker ofta möter högre finansieringskostnader.
Det gäller särskilt i sektorer som fastigheter, energi och jordbruk.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Risker påverkar kapitalet
På sistone har fysiska risker kopplade till direkta klimatpåverkninga blivit allt viktigare i prissättningen av kapital.
Forskarna bakom rapporten menar att detta är ett tecken på att marknaden börjar internalisera klimatkostnaderna, men också att företag som inte anpassar sig riskerar sämre tillgång till kapital på sikt.
Forskarna i studien fann att ”bolag vars resultat påverkas mer av temperaturförändringar är mindre lönsamma, använder mer riskfyllda affärsstrategier och genererar lägre aktieavkastning än förväntat”.
Integrerar klimatrisker i kreditmodeller
Flera investerare, däribland stora pensionsfonder och försäkringsbolag, har redan börjat integrera klimatrisker i sina kreditmodeller.
Samtidigt efterlyser experter bättre tillgång till standardiserad klimatdata för att förbättra bedömningarna.
“Marknaden börjar internalisera kostnaderna för klimatförändringar”, konstaterar rapportens författare.
”Företag som inte vidtar åtgärder för att minska sin exponering mot fysiska risker kan möta ökade lånekostnader och minskat investerarintresse.”
Läs även:
Klimatrisker skapar oro på bostadsmarknaden. Dagens PS
Heta investeringen – klimatrisker blir börsprodukt. Dagens PS
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Ny studie: Investerare väger in bolagens klimatrisker – påverkar kapitalet
Klimatrisker börjar nu påverka hur mycket företag betalar för kapital, enligt en ny analys. Investerare väger in hur sårbara bolag är när det gäller klimatrelaterade händelser. Analysen är publicerad av Investment & Pensions Europe, IPE. Investerare väger in bolagens klimatrisker Där står det klart att investerare i allt större utsträckning väger in hur sårbara företag …
DNB Carnegie: ”Ta hem lite vinst i försvarssektorn”
Efter flera år av kraftiga uppgångar ser DNB Carnegie nu skäl till försiktighet i försvarssektorn. Samtidigt ser analyshuset positivt på börsen i stort. Aktiechefen Karl Hedberg på DNB Carnegie Private Banking menar att försvarsaktierna gått så starkt att det nu är läge att plocka hem en del vinster. Läs även: Handelsbankens strategi-succé: Resultatet klart bättre …
Så mycket kan du tjäna på börsen fram till årsskiftet
Kvartalsrapporterna haglar över Stockholmsbörsen, och de fina siffrorna har gett klirr i kassan för svenska investerare och småsparare. Och börsen ska upp ytterligare, tror experten. Aktiechefen Karl Hedberg på DNB Carnegie tror att Stockholmsbörsen ska upp ytterligare innan årsskiftet. Detta även efter en stark start på kvartalsrapporterna som började presenteras förra veckan och som fortsätter …
Trendbrott på bostadsmarknaden – Stockholm vänder uppåt
Fastighetsbyråns nya Mäklarpanel visar en försiktig återhämtning i huvudstaden. Göteborg går dock åt motsatt håll. Det har länge blåst motvind på bostadsmarknaden. Sedan 2021 har priserna på bostadsrätter fallit i majoriteten av landets kommuner och bakom siffrorna döljer sig ett bostadsklimat där nervositeten styr allt fler beslut. Men nu kan något vara på väg att …
Så många nya bostäder i Sverige byggs 2026
Svenska bostäder får en rejäl skjuts 2026, och det blir över 1 000 nya jobb i byggsektorn, enligt en prognos. Branschorganisationen Byggföretagens nya prognos visar på ökande investeringar och fler jobb i byggsektorn, enligt ett pressmeddelande. Antalet jobb ska bli 1 200 fler under 2026 och investeringarna växte under andra kvartalet 2025 med 2 procent …