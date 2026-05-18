Ny eljätte skapas i USA – ska möta efterfrågan från AI

Affären blir därmed den största företagsaffären hittills inom den amerikanska energisektorn.

Det skapar också en ny tungviktare inom elförsörjning och energiinfrastruktur i USA.

Ska slutföras nästa år

Köpet sker genom en aktietransaktion där NextEra betalar motsvarande omkring 76 dollar per Dominion-aktie.

Det innebär en premie på cirka 23 procent jämfört med Dominion-aktiens stängningskurs i fredags.

Affären väntas slutföras inom 12 till 18 månader, förutsatt att den godkänns av myndigheter och regulatorer, skriver Bloomberg.

Sammanslagningen ger NextEra en betydligt större närvaro i sydöstra USA, särskilt i Virginia samt Nord- och South Carolina.