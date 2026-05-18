En stor affär på den amerikanska elmarknaden är nu offentliggjord. Därmed skapas en riktig jätte inom amerikansk energi.
Ny eljätte skapas i USA – ska möta efterfrågan från AI
Amerikanska energibolaget NextEra Energy köper konkurrenten Dominion Energy i en affär värd cirka 67 miljarder dollar, enligt ett besked från bolagen på måndagen.
Affären blir därmed den största företagsaffären hittills inom den amerikanska energisektorn.
Det skapar också en ny tungviktare inom elförsörjning och energiinfrastruktur i USA.
Ska slutföras nästa år
Köpet sker genom en aktietransaktion där NextEra betalar motsvarande omkring 76 dollar per Dominion-aktie.
Det innebär en premie på cirka 23 procent jämfört med Dominion-aktiens stängningskurs i fredags.
Affären väntas slutföras inom 12 till 18 månader, förutsatt att den godkänns av myndigheter och regulatorer, skriver Bloomberg.
Sammanslagningen ger NextEra en betydligt större närvaro i sydöstra USA, särskilt i Virginia samt Nord- och South Carolina.
Behovet av el ökar
Regionen har blivit central i den snabbt växande efterfrågan på el från nya datacenter och AI-anläggningar.
Virginia är redan ett av världens största nav för datacenter, och ökade investeringar i artificiell intelligens driver nu upp behovet av stabil och omfattande elproduktion.
NextEra är sedan tidigare USA:s största elbolag sett till börsvärde och en ledande aktör inom förnybar energi.
Genom förvärvet stärks bolagets reglerade elnätsverksamhet, vilket bedöms ge stabilare kassaflöden och lägre riskprofil jämfört med den mer konjunkturkänsliga projektutvecklingen inom vind- och solkraft.
Läs också: Kartan har ritats om: Nu finns oljeshejkerna i USA. Dagens PS
AI förändrar spelplanen
Dominion har omkring 3,6 miljoner elkunder i Virginia, North Carolina och South Carolina samt gasverksamhet i delar av regionen.
Bolagets verksamhet är kopplad till det stora elnätet PJM Interconnection, som täcker områden från Washington DC till Chicago.
Affären väntas granskas noggrant av både federala och delstatliga myndigheter. Särskilt fokus väntas ligga på hur ökade elbehov från AI-industrin påverkar hushållens elkostnader och konkurrensen på energimarknaden.
Som en del av uppgörelsen har bolagen föreslagit kundrabatter på totalt 2,25 miljarder dollar för Dominions kunder under de första två åren efter sammanslagningen.
Läs mer: Hoppade av OpenAI för att starta rival – nu tappar hon anställda. Realtid