Nvidia: Är halvledarjättens glansdagar snart över?

Motor

Kina krossar Japan i fordonsexport

Kina går om Japan i fordonsexport under första halvåret 2024. De överträffade sin asiatiska granne som världens största fordonsexportör 2023. Det visar siffror från branschgrupper i båda länderna enligt Automotive news. Kina ökade med 31 procent Under de första sex månaderna minskade Japans fordonsexport med 0,3 procent jämfört med året innan, till strax under 2,02 …