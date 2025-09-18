Notan för middag med bank-vd:n 137 000 kronor

Högsta budet för den exklusiva middagen med DBS Groups vd Tan Su Shan blev motsvarande 14 790 dollar, vilket är 18 900 singaporianska dollar eller ganska exakt 137 100 svenska kronor.

Det var Sotheby´s som höll i den spektakulära auktionen i helgen som gick, och det vinnande budet drog i väg och blev mer än dubbelt så högt än förhandstipset, berättar CNBC.

Det ingår i middagen med bank-vd:n

I mars i år tog Tan Su Shan över som operativ chef för Sydostasiens största bank, DBS Group, och i den middag som hugade spekulanter på auktionen nu slogs om med sina bud ingår champagne före den privata middagen med Tan Su Shan och en handfull personer.

Det inkluderar även en rundtur på Singapores Nationalgalleri, som uppges vara ett konstmuseum som huserar i två nationalmonument.

”Denna middag, som äger rum i en elegant och intim miljö, utlovar stimulerande samtal och exceptionellt sällskap – perfekt för den kräsna budgivaren som söker inspiration, kontakt och en plats vid bordet med en av Singapores mest uppskattade personer”, skriver auktionshuset Southeby´s, uppger den amerikanska nyhetskanalen.