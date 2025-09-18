Dagens PS
Kapar 800 miljoner – var tionde får gå

Notan för middag med bank-vd:n 137 000 kronor

middag
Styvt 137 000 kronor. Det betalar en budgivare för att få äta middag med DBS Banks vd. Bilden är en illustration. (Foto: Eric Roxfeldt/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 18 sep. 2025Publicerad: 18 sep. 2025

Smakar det så kostar det, kanske var det så budgivaren tänkte som betalade mer än 137 000 kronor för en middag med denna framgångsrika bank-vd.

Carl Bergkvist, chefsekonom på Stockholms handelskammare, tecknar en ljus bild av huvudstadens konkurrenssituation i en ny rapport.
Ny rapport pekar ut Stockholm som bäst i Europa: "Ruskigt innovativ"

17 sep. 2025

Högsta budet för den exklusiva middagen med DBS Groups vd Tan Su Shan blev motsvarande 14 790 dollar, vilket är 18 900 singaporianska dollar eller ganska exakt 137 100 svenska kronor.

Det var Sotheby´s som höll i den spektakulära auktionen i helgen som gick, och det vinnande budet drog i väg och blev mer än dubbelt så högt än förhandstipset, berättar CNBC.

Det ingår i middagen med bank-vd:n

I mars i år tog Tan Su Shan över som operativ chef för Sydostasiens största bank, DBS Group, och i den middag som hugade spekulanter på auktionen nu slogs om med sina bud ingår champagne före den privata middagen med Tan Su Shan och en handfull personer.

Det inkluderar även en rundtur på Singapores Nationalgalleri, som uppges vara ett konstmuseum som huserar i två nationalmonument.

”Denna middag, som äger rum i en elegant och intim miljö, utlovar stimulerande samtal och exceptionellt sällskap – perfekt för den kräsna budgivaren som söker inspiration, kontakt och en plats vid bordet med en av Singapores mest uppskattade personer”, skriver auktionshuset Southeby´s, uppger den amerikanska nyhetskanalen.

Lång meritlista inom bankväsendet

Den förtjusande bankdirektören an Tan Su Shan har, enligt CNBC, mer än 35 års erfarenhet av bank- och förmögenhetsförvaltning.

Hon har tidigare haft ledande befattningar på Morgan Stanley och Citi.

2010 började hon på DBS Bank som chef för bankens konsumentbankverksamhet och förmögenhetsförvaltning.

Sedan hon blev vd för Singapores bankjätte, för övrigt den första kvinnliga vd:n på banken, har aktien stigit med över 10 procent.

Middag med Buffett kostade 176 Mkr

Det bör sägas att det inte är första gången som det betalas överpriser för en middag med höjdare, och som regel är auktionerna kopplade till välgörenhet.

För tre år sedan betalade en budgivare, håll i dig nu, mer än 19 miljoner dollar, drygt 176 miljoner kronor med dagens valutakurs, för en middag med Wall Street-ikonen Warren Buffett.

Dessutom betalade en singaporianska man 2 miljoner dollar, cirka 18,5 miljoner kronor, för en middag med Buffett 2014, minns CNBC och berättar att den nu aktuella auktionen med middag med DBS Groups vd var en del av National Gallery Singapores 10-årsjubileum.

Läs också: Lunchar med Buffett – tar nota på 30 miljoner DagensPS

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

