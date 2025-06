Norska börsens rusning – här är två aktier där banken ser mer uppsida

Jobb

Sjuk på semestern? Så ska du göra

Sommar, sol och semester. Men det finns ett ”S” till som kan dyka upp. Så här ska du göra om du blir sjuk under semestern. Inför skolavslutning, semester och resor utomlands får Försäkringskassan varje år mängder av frågor från allmänheten om vad som gäller vid föräldraledighet under sommaren och om man blir sjuk under semestern. …