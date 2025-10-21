Nätbanken Nordnet redovisar ett tredje kvartal som hamnar under analytikernas prognoser, bland annat till följd av en kostsam administrativ miss. Trots detta ser vd:n ljust på bolagets utveckling och framtidsutsikter.
Nordnet bommar prognosen – miss på 18 miljoner kostade
Nordnet levererade ett rörelseresultat på 886 miljoner kronor för tredje kvartalet 2025, vilket var 4 procent bättre än samma period förra året.
Men 4 procent sämre än analytikernas snittprognos på 919 miljoner kronor, enligt EFN.
Nordnet backar – ger tillbaka aktier till kunderna
Nordnet återlämnar aktier till kunder efter osäkerhet kring aktietilldelningen vid krisande vinkraftsjätten Ørsteds nyemission.
Miss kostade 18 miljoner
Halva avvikelsen beror på en engångspost på 18 miljoner kronor kopplad till felaktig hantering av en omvänd split i det amerikanska bolaget Wolfspeed.
Intäkterna uppgick till 1 290 miljoner kronor, en ökning med 5 procent men 3 procent lägre än förhandstipset.
Läs även:
Nordnet prickar förväntan – aktien faller. Dagens PS
Särskilt starkt var provisionsnettot som steg 30 procent till 738 miljoner kronor, drivet av ökad handel och valutaväxling. Räntenettot minskade dock med 12 procent till 574 miljoner kronor, främst till följd av förra årets försäljning av privatlån till Ikano Bank.
Stark kundtillväxt för Nordnet
Antalet kunder växte med 12 procent till drygt 2,2 miljoner, vilket nu är något högre än konkurrenten Avanza som har 2,2 miljoner kunder.
Missa inte:
Nordnet slipper påföljd efter allvarligt IT-haveri. Realtid
Sparkapitalet ökade med 15 procent till 1 142 miljarder kronor.
“Vi ser stabila intäkter och resultat på höga nivåer i linje med kvartal två”, säger vd Lars-Åke Norling till EFN.
Växer utanför Sverige
Tillväxten är särskilt stark utanför Sverige. Norge toppar med 24 procent ökning i sparkapital följt av Finland med 17 procent. Danskarnas sparande ökade med 12 procent trots att Köpenhamnsbörsen rasat 29 procent senaste året.
Läs även:
600 miljoner i vinst – men marknaden tvekar om Avanza. Realtid
Kostnaderna steg med 13 procent till 406 miljoner kronor, där satsningen på den tyska marknaden står för en del av ökningen.
Efter rapporten föll Nordnet-aktien 3,8 procent på Stockholmsbörsen. Trots, eller kanske just på grund av det, menar Dagens Industris analytiker att chansen är god för nya kursrekord innan årets slut, med en rekommendation att köpa aktien.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
