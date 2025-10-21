Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Nordnet bommar prognosen – miss på 18 miljoner kostade

Nordnets vd Lars-Åke Norling blickar framåt.(Foto: Nordnet/ Pressbild)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Nätbanken Nordnet redovisar ett tredje kvartal som hamnar under analytikernas prognoser, bland annat till följd av en kostsam administrativ miss. Trots detta ser vd:n ljust på bolagets utveckling och framtidsutsikter.

Nordnet levererade ett rörelseresultat på 886 miljoner kronor för tredje kvartalet 2025, vilket var 4 procent bättre än samma period förra året.

Men 4 procent sämre än analytikernas snittprognos på 919 miljoner kronor, enligt EFN.

Nordnet backar – ger tillbaka aktier till kunderna

Nordnet återlämnar aktier till kunder efter osäkerhet kring aktietilldelningen vid krisande vinkraftsjätten Ørsteds nyemission.

Miss kostade 18 miljoner

Halva avvikelsen beror på en engångspost på 18 miljoner kronor kopplad till felaktig hantering av en omvänd split i det amerikanska bolaget Wolfspeed.

Intäkterna uppgick till 1 290 miljoner kronor, en ökning med 5 procent men 3 procent lägre än förhandstipset.

Särskilt starkt var provisionsnettot som steg 30 procent till 738 miljoner kronor, drivet av ökad handel och valutaväxling. Räntenettot minskade dock med 12 procent till 574 miljoner kronor, främst till följd av förra årets försäljning av privatlån till Ikano Bank.

Stark kundtillväxt för Nordnet

Antalet kunder växte med 12 procent till drygt 2,2 miljoner, vilket nu är något högre än konkurrenten Avanza som har 2,2 miljoner kunder.

Sparkapitalet ökade med 15 procent till 1 142 miljarder kronor.

“Vi ser stabila intäkter och resultat på höga nivåer i linje med kvartal två”, säger vd Lars-Åke Norling till EFN.

Växer utanför Sverige

Tillväxten är särskilt stark utanför Sverige. Norge toppar med 24 procent ökning i sparkapital följt av Finland med 17 procent. Danskarnas sparande ökade med 12 procent trots att Köpenhamnsbörsen rasat 29 procent senaste året.

Kostnaderna steg med 13 procent till 406 miljoner kronor, där satsningen på den tyska marknaden står för en del av ökningen.

Efter rapporten föll Nordnet-aktien 3,8 procent på Stockholmsbörsen. Trots, eller kanske just på grund av det, menar Dagens Industris analytiker att chansen är god för nya kursrekord innan årets slut, med en rekommendation att köpa aktien.

AktierKvartalsrapportNordnet
