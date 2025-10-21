Nordnet bommar prognosen – miss på 18 miljoner kostade

Nordnet levererade ett rörelseresultat på 886 miljoner kronor för tredje kvartalet 2025, vilket var 4 procent bättre än samma period förra året.

Men 4 procent sämre än analytikernas snittprognos på 919 miljoner kronor, enligt EFN.

Miss kostade 18 miljoner

Halva avvikelsen beror på en engångspost på 18 miljoner kronor kopplad till felaktig hantering av en omvänd split i det amerikanska bolaget Wolfspeed.

Intäkterna uppgick till 1 290 miljoner kronor, en ökning med 5 procent men 3 procent lägre än förhandstipset.

Särskilt starkt var provisionsnettot som steg 30 procent till 738 miljoner kronor, drivet av ökad handel och valutaväxling. Räntenettot minskade dock med 12 procent till 574 miljoner kronor, främst till följd av förra årets försäljning av privatlån till Ikano Bank.