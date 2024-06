Börs & Finans

Nibe, SBB och Essity bland måndagsvinnarna på börsen

Stockholmsbörsen började veckan rakt uppåt – men föll under dagen och slutade med lite plus. Nibe, SBB och Essity var bland måndagsvinnarna. Stockholmsbörsens breda index OMXSPI började veckan med att stiga 0,1 procent och storbolagsindex OMXS30 steg 0,3 procent. Det mattades dock av rejält under handelsdagens gång, då de båda indexen var upp över 1 …