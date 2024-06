Narendra Modis parti går mot storseger – Indiens börs rusar

Allierade miljardärernas bolag rusar

ANNONS

Bland de aktier som går starkast är bolag som kontrolleras av miljardärerna Mukesh Ambani och Guatam Adani, två nära allierade till premiärminister Narendra Modi.

Rusningen har dessutom bara börjat, enligt analytiker.

“Försörjningen av det breda rallyt förväntas fortsätta i linje med storleken på den faktiska räkningen, eftersom inflöden strömmar in som legat vid sidan av under de senaste 3 månaderna”, säger Vinod Nair, Head of Research, Geojit Financial Services till The Hindu Business Line.

Läs mer: Modis senaste drag: “Gud har sänt mig” (Dagens PS)

Läs mer: Modi: “Indien är demokratins moder” (Dagens PS)

Läs mer: Indiens tillväxt mosar all konkurrens (Dagens PS)

Läs mer: Småsparandet som driver Indiens börs till rekordnivåer (Dagens PS)