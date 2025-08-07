Munter Stockholmsbörs får ytterligare fart

På storbolagslistan OMXS30 återfinns Boliden och Sandvik i toppen som båda stiger närmare 3 procent vardera. I botten återfinns Saab som faller 4,5 procent. Den tyska sektorskollegan Rheinmetall kom tidigare i dag med en rapport som inte nådde upp till förväntningarna. Aktien faller närmare 5 procent på en annars munter Frankfurtbörs.

I Köpenhamn drar läkemedelsjätten Novo Nordisk upp hela indexet efter att konkurrenten Eli Lilly kommit med svaga studieresultat. Köpenhamnsbörsen stiger 5 procent medan Novo Nordisk är upp 13 procent.

På kontinenten går det mestadels i dur där både Frankfurtbörsen och Parisbörsen stiger över 1 procent vardera. Londonbörsen backar däremot 0,7 procent.

Inflationen i Sverige steg ännu mer i juli och ligger nu på 3,o procent i årstakt, visar preliminära siffror från SCB. Det var något lägre än analytikerna hade räknat med men det var den högsta siffran på 18 månader, och är klart över Riksbankens inflationsmål.

Vid klockan 06 svensk tid trädde USA:s importtullar i kraft. På onsdagen meddelade USA:s president Donald Trump att han även planerar att införa 100-procentiga tullar på kretskort och halvledare, för företag som inte har verksamhet i USA.

På valutamarknaden stärktes kronan mot dollarn och en dollar kostar på morgonen 9,60 kronor. Kronan är däremot närmast oförändrad mot euron som fortsatt kostar 11,19 kronor.