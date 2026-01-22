Ska Kina få köpa Nvidias kraftfulla chip eller inte? Frågan har nu blivit en het potatis inom det republikanska partiet.
Motståndet mot Trump – chip-frågan splittrar partiet
Mest läst i kategorin
Berkshire Hathaway kan sälja fiaskobolaget – faller kraftigt
Drygt en fjärdedel del av aktierna i Kraft Heinz ägs av Berkshire Hathaway. Det kan snart förändras. Berkshire Hathaway överväger att sälja nästan hela sitt innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, värt cirka 7,7 miljarder dollar. Uppgiften framgår av ett offentligt dokument där det anges att Berkshire har registrerat möjligheten att sälja upp till 325,4 miljoner …
Sveriges mest ägda aktie faller
Sämsta börsdagen på 9 månader – det väntade Investors B-aktie under måndagen. Aktien föll 1,6 procent efter att amerikanska storbanken Citi vidstod sitt säljråd med motivationen att aktien bör handlas till en större substansrabatt. ”Investor handlas till en rabatt på cirka 6 procent mot vår aktuella prognos för substansvärdet, vilket vi bedömer som dyrt. Vi …
Aktien rasat 85 procent – tusentals svenska investerare drabbas
Det går inget vidare för teknikbolaget Anoto Group, vars aktie har rasat med 85 procent på 1,5 år. Nu viftar även bolagets revisorer med varningsflaggorna när investerare drabbas. Anoto Group grundades 1996 där teknikbolaget specialiserar sig på digital skrivteknik och intelligenta lösningar. De erbjuder en unik teknologi som kombinerar traditionellt skrivande med digitalisering. Anoto börsnoterades …
Ny bro eller tunnel? "Vi kommer aldrig att ha råd"
Det har diskuterats sedan 1960-talet. Nu tycker ministern att det är dags att sluta snacka. ”Vi kommer aldrig att ha råd”, är beskedet. Du vet hur det var när du önskade något riktigt hett – men de vuxna sade att ”det går inte – det är alldeles för dyrt”. Bra. Då vet du hur delar …
Analys: Dagarna räknade för Ericssons vd
Han sågs som en tillfällig nödlösning men har i dag styrt telekomjätten Ericsson som vd i nio år, men nu spekuleras det om att Börje Ekholm är på väg bort. På fredag släpper Ericsson (börskurs) sitt bokslut och samtidigt talas det om att Börje Ekholm, 63, snart lämnar bolaget. Han tillträdde som vd och koncernchef …
President Donald Trumps vilja att ge Nvidia tillstånd att sälja avancerade AI-chip till Kina möter växande motstånd i Washington.
Det gäller även inom presidentens eget parti, Republikanerna.
Kritiken har intensifierats efter att representanthusets utrikesutskott drivit vidare ett lagförslag som ska ge kongressen ökat inflytande över export av högpresterande AI-chip.
Kraftfullare chip
Förslaget, AI Overwatch Act, innebär att framtida exportlicenser ska kunna stoppas av kongressen.
Den innebär också att redan beviljade tillstånd tillfälligt dras tillbaka tills en nationell säkerhetsstrategi för AI-export presenterats, enligt CNBC.
Bakgrunden är administrationens plan att tillåta försäljning av Nvidias H200-chip till Kina, betydligt kraftfullare än tidigare tillåtna modeller.
Kina har också sagt nej
Frågan har splittrat beslutsfattare.
Förespråkare för export menar att amerikanska bolag måste behålla sin globala teknologiska ledning, medan kritiker varnar för att chippen kan stärka Kinas militära och strategiska AI-kapacitet.
Samtidigt rapporteras kinesiska myndigheter av oklara skäl stoppa importen av vissa Nvidia-chip, trots grönt ljus från USA, skriver The Guardian.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
Senaste nytt
Motståndet mot Trump – chip-frågan splittrar partiet
Ska Kina få köpa Nvidias kraftfulla chip eller inte? Frågan har nu blivit en het potatis inom det republikanska partiet. President Donald Trumps vilja att ge Nvidia tillstånd att sälja avancerade AI-chip till Kina möter växande motstånd i Washington. Det gäller även inom presidentens eget parti, Republikanerna. Kritiken har intensifierats efter att representanthusets utrikesutskott drivit …
Motoråret 2025 – bakslag, fiaskon och ljusglimtar
Motoråret 2025 tog oväntade svängar. Vinnare och förlorare bytte plats, gamla idéer väcktes till liv och nya problem dök upp. Enligt Dagens PS motorjournalist Åsa Wallenrud blev motoråret ett år som inte följde den utstakade färdplanen. Elbilarnas framfart tappade tempo, trots politiska ambitioner i både Sverige och EU. Försäljningen har bromsat in, och för många …
Kärnkraftverk tvingades stänga direkt
Bara några timmar efter omstarten tvingades operatören stänga världens största kärnkraftverk, Kashiwazaki-Kariwa i Japan. Japan har avbrutit driften vid världens största kärnkraftverk, bara timmar efter omstarten, uppger dess operatör, refererad av BBC. Ett larm utlöstes under procedurerna för reaktorstart men reaktorn förblev ”stabil”, säger Takashi Kobayashi, talesperson för Tokyo Electric Power Company, Tepco. Reaktor nummer …
Brasilien i sikte när EU letar mineraler
EU ska bli självförsörjande på sällsynta jordartsmetaller, i alla fall till 40 procent. Men först är målet att hitta externa leverantörer utanför Kina. "Målet är att säkerställa tillgång till alternativa källor för kritiska råmaterial på kort, medellång och lång sikt för våra europeiska industrier", sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen förra året enligt en …
Tidigare arméchefen: "Underinvesterat i vårt försvar under lång tid"
Sverige och övriga Europa har under många år inte investerat tillräckligt i vårt försvar menar tidigare svenska arméchefen Karl Engelbrektson och ger därmed USA delvis rätt i sin kritik. Som rådgivare till försvarsfonden Finserve global security gör han samtidigt bedömningen att just behovet av fortsatt stora investeringar kommande år är det som lägger grund för …