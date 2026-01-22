Motståndet mot Trump – chip-frågan splittrar partiet

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

President Donald Trumps vilja att ge Nvidia tillstånd att sälja avancerade AI-chip till Kina möter växande motstånd i Washington.

Det gäller även inom presidentens eget parti, Republikanerna.

Kritiken har intensifierats efter att representanthusets utrikesutskott drivit vidare ett lagförslag som ska ge kongressen ökat inflytande över export av högpresterande AI-chip.

Kraftfullare chip

Förslaget, AI Overwatch Act, innebär att framtida exportlicenser ska kunna stoppas av kongressen.

Den innebär också att redan beviljade tillstånd tillfälligt dras tillbaka tills en nationell säkerhetsstrategi för AI-export presenterats, enligt CNBC.

Bakgrunden är administrationens plan att tillåta försäljning av Nvidias H200-chip till Kina, betydligt kraftfullare än tidigare tillåtna modeller.

Kina har också sagt nej

Frågan har splittrat beslutsfattare.

Förespråkare för export menar att amerikanska bolag måste behålla sin globala teknologiska ledning, medan kritiker varnar för att chippen kan stärka Kinas militära och strategiska AI-kapacitet.

Samtidigt rapporteras kinesiska myndigheter av oklara skäl stoppa importen av vissa Nvidia-chip, trots grönt ljus från USA, skriver The Guardian.