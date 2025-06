Miljardläckor och sexuella mutor – Sveriges antikorruptionsglans falnar

I en ny rapport lyfts det fram sex högrisksektorer där mutor, bedrägerier och penningtvätt kan kosta medlems­länderna upp till 990 miljarder euro om året – motsvarande nära en fjärdedel av hela EU-budgeten.

Sverige, och stora delar av EU, faller också rejält när korruptionen mäts av Transparency Index.

Samtidigt har en svensk forskarkvartett tagit fasta på en form av mutor som sällan uppmärksammas men som kan utgöra ett stort mörkertal: korruption där sex används som valuta.

Miljardläckage i sex sektorer

Rapporten ”High-risk areas of corruption in the EU”, framtagen av forskare vid bland annat Göteborgs universitet på uppdrag av EU-kommissionen, pekar ut offentlig upphandling, hälso- och sjukvård, finans, bygg och infrastruktur, försvar samt idrott som de främsta riskzonerna.

Offentlig upphandling motsvarar 14 procent av EU:s BNP och över hälften av de tillfrågade företagen upplever att kontrakt avgörs av kontakter snarare än meriter.

Inom sjukvården kan förlorade skattemedel uppgå till 56 miljarder euro årligen på grund av överdebiteringar och mutor. Byggprojekt tappar uppåt 20 procent av budgeten till karteller och undermåliga material, medan penningtvätt kopplad till finanssektorn årligen tros dränera unionen på över 1 biljon euro.

Gemensamt för samtliga områden är enligt forskarna att det uppstått en blandning av privata aktörer och offentliga myndigheter som är svåröverskådlig.

“Mängden olika aktörer gör att det kan skapas komplexa nätverk av korruption vilket är problematiskt”, säger Anna Persson, docent i statsvetenskap och en av rapportens författare.