Microsoft backar efter nytt ägaravtal med Open AI

Microsoft – vars aktie backar i terminshandeln på Wall Street efter beskedet – kommer att kvarstå som storägare i Open AI, skriver techbjässen i ett pressmeddelande.

”Den snabba teknikutvecklingen driver Microsoft och OpenAI att stöpa om sitt samarbete. Ett nytt tilläggsavtal ska förenkla parternas relation och ge båda bolagen större frihet att utforska nya möjligheter på AI-marknaden”, skriver Microsoft.

Inget exklusivt licensavtal

Enligt den nya uppgörelsen mellan bolagen öppnar Microsoft upp för att licensavtalet för Open AI:s modeller och produkter ändras så att det inte längre är exklusivt.

Microsoft kommer vara kvar som OpenAI:s primära molnpartner genom plattformen Azure.

”Open AI:s produkter ska i första hand lanseras på Azure, såvida inte Microsoft saknar kapacitet eller väljer att inte stödja specifika funktioner. Samtidigt får Open AI nu friheten att erbjuda sina produkter till kunder via valfri molnleverantör”, skriver Micorosft.

Amazons aktie stiger samtidigt, då bolaget antas kunna dra nytta av att Open AI:s licenser inte längre är exklusiva.

När Open AI strukturerade om från ideell organisation till vinstdrivande bolag i fjol tog Microsoft en 27-procentig andel i bolaget.