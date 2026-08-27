Miamis trafikkaos får fler att pendla med helikopter

Mer än en flygning i veckan

Höga markpriser, buller och begränsningar i luftrummet gör sådana lösningar svåra i tätbebyggda områden.

ANNONS

One Thousand Museum, ett Zaha Hadid-designat bostadshus som öppnade 2019, var tidigt ute med en helikopterplatta på taket.

Där genomförs omkring 60 helikopterflygningar per år. Charterbolag har samtidigt sett en kraftig ökning av efterfrågan på helikopterresor i Miami sedan pandemin.

Även båtlivet har förändrats och blivit en del av stadens transportsystem. Miami River har utvecklats till en viktig korridor för restauranger, nöjen och båtrafik, samtidigt som nya bostadsprojekt byggs med omfattande privata bryggor.

Faena Residences Miami, som väntas stå klart 2029, planerar bland annat privata båtplatser, en 30 meter lång bemannad yacht och vattenbussar som ska transportera boende till restauranger och andra platser längs vattnet.

Läs mer: Rekordmånga rika ”på flykt” – styr kosan hit. Dagens PS

Inte lätt att få tillstånd

Efterfrågan på stora båtplatser märks även bland köpare av villor. Fastighetsmäklare uppger att 150 meter egen strandlinje numera kan vara ett minimikrav för vissa av de mest förmögna köparna.

På Key Biscayne finns exempelvis en exklusiv fastighet med 862 fot, motsvarande omkring 263 meter, direkt vattenkontakt och plats för en yacht på omkring 60 meter.

För vissa köpare har möjligheten att lägga till rätt båt blivit lika viktig som själva bostaden. Helikopterplattor är samtidigt så svåra att få tillstånd för vid privatvillor att båtar i vissa fall används som en länk mellan hemmet och luften.

ANNONS

Utvecklingen väntas fortsätta. Fastighetsutvecklare planerar redan för framtida eldrivna lufttaxifordon som ska kunna använda samma infrastruktur.

Läs mer: EU hotar med åtgärder om Kina inte skärper sig: ”Måste ge resultat”. Realtid