Det är inte lätt att ta sig fram med bil i Miami under rusningstid. Därför har andra transportsätt hamnat i fokus, åtminstone för den som har råd.
Miamis trafikkaos får fler att pendla med helikopter
Miamis mest förmögna bostadsköpare satsar allt mer på privata helikopterplattor och båtplatser för att slippa stadens hårt belastade vägnät.
I takt med att trafiken förvärrats har tillgång till luft och vatten blivit en allt mer eftertraktad lyx på bostadsmarknaden.
Miami rankades som den femte mest trafikdrabbade staden i USA under 2025.
Svårt att landa på marken
För personer som rör sig mellan företag, flygplatser, golfklubbar och andra delar av södra Florida kan bilresor därför ta flera timmar.
Det har fått fastighetsutvecklare att bygga bostadshus med flera alternativa transportvägar. Ett exempel är Villa Miami vid Biscayne Bay, som ska stå klart 2027, skriver Wall Street Journal.
Fastigheten får en helikopterplatta på taket och privata båtplatser. Priserna börjar på motsvarande mer än 2 000 dollar per kvadratmeter.
Helikopterplattor på hustak har blivit särskilt attraktiva eftersom det är svårt att bygga landningsplatser på marken.
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Mer än en flygning i veckan
Höga markpriser, buller och begränsningar i luftrummet gör sådana lösningar svåra i tätbebyggda områden.
One Thousand Museum, ett Zaha Hadid-designat bostadshus som öppnade 2019, var tidigt ute med en helikopterplatta på taket.
Där genomförs omkring 60 helikopterflygningar per år. Charterbolag har samtidigt sett en kraftig ökning av efterfrågan på helikopterresor i Miami sedan pandemin.
Även båtlivet har förändrats och blivit en del av stadens transportsystem. Miami River har utvecklats till en viktig korridor för restauranger, nöjen och båtrafik, samtidigt som nya bostadsprojekt byggs med omfattande privata bryggor.
Faena Residences Miami, som väntas stå klart 2029, planerar bland annat privata båtplatser, en 30 meter lång bemannad yacht och vattenbussar som ska transportera boende till restauranger och andra platser längs vattnet.
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Inte lätt att få tillstånd
Efterfrågan på stora båtplatser märks även bland köpare av villor. Fastighetsmäklare uppger att 150 meter egen strandlinje numera kan vara ett minimikrav för vissa av de mest förmögna köparna.
På Key Biscayne finns exempelvis en exklusiv fastighet med 862 fot, motsvarande omkring 263 meter, direkt vattenkontakt och plats för en yacht på omkring 60 meter.
För vissa köpare har möjligheten att lägga till rätt båt blivit lika viktig som själva bostaden. Helikopterplattor är samtidigt så svåra att få tillstånd för vid privatvillor att båtar i vissa fall används som en länk mellan hemmet och luften.
Utvecklingen väntas fortsätta. Fastighetsutvecklare planerar redan för framtida eldrivna lufttaxifordon som ska kunna använda samma infrastruktur.
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