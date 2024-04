Meta backar trots stark rapport – AI skrämmer

Börs & Finans

Mörk dag för banker på Stockholmsbörsen – SHB föll 12 procent

Svagt minus för Stockholmsbörsens index, men för rapporterande bolag var det rejäla rörelser. Handelsbanken hade det tuffast och rasade 12 procent. Storbolagsindex OMXS30 sjönk 0,1 procent och breda index OMXSPI föll 0,4 procent på onsdagen på Stockholmsbörsen. Indexen var på plus en stund under eftermiddagen men föll sedan igen. Handelsbankens kostnader galopperar I fokus under …