USA:s arbetsmarknad står fortsatt robust

Makro

Tyskland befarar: Vår ekonomi har stagnerat

Tyska centralbanken Bundesbank utgår från att Tysklands ekonomi stagnerat under andra kvartalet, berättar Bloomberg. Bundesbank skriver att det “sannolikt” är så att den tyska ekonomin gått in i väggen under perioden. Vidare heter det att den underliggande trenden i Tysklands ekonomi är “svag överlag”. USA:s 30 procentiga tullar förstärker ett redan dåligt ekonomiskt läge och …