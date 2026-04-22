Thedéen: Risk för högre inflation än väntat
Inflationen kan bli högre väntat på grund av omvärldsläget, menar riksbankschefen Erik Thedéen.
Även om Hormuzsundet skulle öppna inom kort så innebär det ingen omedelbar förändring av inflationstrycket och de höga energipriserna, konstaterar Thedéen i ett tal vid Stockholms Handelskammare, enligt ett pressmeddelande.
”Min sammantagna bild är att risken har stigit något för att inflationen kan bli högre än vad vi räknade med för ett antal veckor sedan”, säger riksbankschefen.
Om situationen förvärras kan det krävas åtgärder kring penningpolitiken.
”Samtidigt innebär vårt utgångsläge med låg inflation att vi har visst utrymme att försöka få en tydligare bild av de ekonomiska konsekvenserna”, säger Thedéen vidare.