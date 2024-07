Sverige vill inte ha miljardärsskatt – röstar nej i FN

Börs & Finans

Det lyser grönt på alla Asiens börser

Det är gröna linjen på samtliga stora börser i Asien-Stillahavsområdet på måndagen i väntan på en ström av makroekonomiska siffror. Under veckan presenterar flera stora asiatiska ekonomier viktig ekonomisk statistik, bland annat kommer Kina in med sin PMI för juli och Bank of Japan redovisar sitt räntebeslut från tisdagens möte. Förväntan är att den japanska …