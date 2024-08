Svaga jobbsiffror i USA – Fed kan ha överspelat sin hand

Börs & Finans

Tokyobörsen chockrasar efter Wall Street-panik

Rädsla för en USA-recession sköt New York-börsen i sank och skräcken ger även marknaderna i Asien-Stillahavsområdet stora darren. CNBC rapporterar om att alla tre ledande börsindex på Wall Street i New York föll tungt i går på oro över en kommandee recession. Farhågor finns om att den amerikanska centralbanken Federal Reserve är för sent ute …