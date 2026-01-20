Banken utgår från att räntan lämnas oförändrad på Riksbankens möte nästa vecka, men en sänkning kan sedan komma snabbare än väntat.
SEB: Då kan räntan sänkas redan i mars
”Vi bedömer att Per Jansson kan vara öppen för en räntesänkning redan i mars, om inflationen fortsätter att överraska på nedsidan i början av året”, skriver SEB och menar att marknaden har fel i sin prognos om att det föreligger viss sannolikhet för en räntehöjning i år, berättar Placera.
Den svenska storbanken anser att det ligger närmare till hands att räntan sänks än justeras upp.
På mötet nästa vecka är emellertid huvudprognosen från SEB att Riksbanken låter styrräntan ligga kvar på 1,75 procent.
Liten chans att räntan sänks
Troligt är också, enligt banken, att budskapet från december upprepas, det vill säga att räntan lämnas oförändrad en längre tid, sannolikt som det ser ut just nu till slutet av 2026.
Så ser basscenariot ut, men det finns en liten chans att räntan sänks inom kort eller i sommar, heter det och där lyfter banken fram de meningsskiljaktigheter som finns inom Riksbanken på penningpolitiken.
Vice riksbankschef Per Jansson utesluter inte en räntesänkning om inflationstrycket blir för lågt.
Skulle inflationen går ner mer än väntat kan det bana väg för en räntesänkning redan i mars, konstaterar SEB, uppger Placera men pekar samtidigt på att riksbankschefen Erik Thedéen och övriga ledamöter i riksbanksdirektionen ”har en hög tröskel för ytterligare lättnader, vilket talar för att styrräntan lämnas oförändrad”.
