Krypto lyfter i räntefrossan

Bitcoin stiger drygt 6 procent mot dollarn till cirka 71 600 dollar, den högsta kursen sedan den 1 juni. Detta är dock fortfarande en bra bit från fjolårets rekordkurs på drygt 124 700 dollar per bitcoin.

Veckans rally tog fart när USA:s finansdepartement – efter en tids snabbt stigande långräntor – i onsdags meddelade att dubblar återköpen av obligationer med löptider på 10–30 år i vad man beskriver som en likviditetsåtgärd.

Lyftet för sektorn rullar på samtidigt som president Donald Trump på torsdagen har samlat ledande aktörer inom kryptoindustrin i Vita huset.