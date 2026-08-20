Krypto lyfter i räntefrossan
Kryptovalutor och så kallade kryptoaktier – i bolag som Strategy och Coinbase Global – lyfter för andra dagen i rad efter Trumpregeringens överraskande intervention på obligationsmarknaden i onsdags.
Bitcoin stiger drygt 6 procent mot dollarn till cirka 71 600 dollar, den högsta kursen sedan den 1 juni. Detta är dock fortfarande en bra bit från fjolårets rekordkurs på drygt 124 700 dollar per bitcoin.
Veckans rally tog fart när USA:s finansdepartement – efter en tids snabbt stigande långräntor – i onsdags meddelade att dubblar återköpen av obligationer med löptider på 10–30 år i vad man beskriver som en likviditetsåtgärd.
Lyftet för sektorn rullar på samtidigt som president Donald Trump på torsdagen har samlat ledande aktörer inom kryptoindustrin i Vita huset.