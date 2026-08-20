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Krypto lyfter i räntefrossan

Trumpregeringens intervention på obligationsmarknaden har skakat om dollarn och gett ett lyft till kryptovalutor som bitcoin. Arkivbild
Trumpregeringens intervention på obligationsmarknaden har skakat om dollarn och gett ett lyft till kryptovalutor som bitcoin. Arkivbild Foto: Mark Humphrey AP/TT
Bitcoin stiger drygt 6 procent mot dollarn till cirka 71 600 dollar, den högsta kursen sedan den 1 juni. Detta är dock fortfarande en bra bit från fjolårets rekordkurs på drygt 124 700 dollar per bitcoin.

Kryptovalutor och så kallade kryptoaktier – i bolag som Strategy och Coinbase Global – lyfter för andra dagen i rad efter Trumpregeringens överraskande intervention på obligationsmarknaden i onsdags.

Bitcoin stiger drygt 6 procent mot dollarn till cirka 71 600 dollar, den högsta kursen sedan den 1 juni. Detta är dock fortfarande en bra bit från fjolårets rekordkurs på drygt 124 700 dollar per bitcoin.

Veckans rally tog fart när USA:s finansdepartement – efter en tids snabbt stigande långräntor – i onsdags meddelade att dubblar återköpen av obligationer med löptider på 10–30 år i vad man beskriver som en likviditetsåtgärd.

Lyftet för sektorn rullar på samtidigt som president Donald Trump på torsdagen har samlat ledande aktörer inom kryptoindustrin i Vita huset.

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