Gardell: "Jag kan bli Sveriges Elon Musk"

Ryssland vill sälja gas via Turkiet

Ryssland vill exportera naturgas till EU-länder via Nato-landet Turkiet. Transitavtalet med Ukraina går formellt ut vid årsskiftet. Ryssland är redo att exportera gas till EU via rutter som inte går via Ukraina, förklarar man nu den ryska ledningen. ”Ryssland är redo att leverera naturgas till Europa genom alternativa vägar”, sade Rysslands vice premiärminister Alexander Novak …