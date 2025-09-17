Ekonomer splittrade om Norges ränta

I juni sänkte de penningpolitiska beslutsfattarna i Norge oväntat räntan och har signalerat att det kan komma ytterligare en räntesänkning, men samtidigt har den norska centralbanken mött argument för att inte genomföra fler lättnader i lånekostnaderna nu, berättar Bloomberg och uppger att ger ”investerare en chans”.

I den sammanställning som nyhetsbyrån gjort spår en majoritet av ekonomerna att det blir en förändring av räntan i Norge på en kvarts procentenhet ner till en styrränta på 4 procent.

I sju av 19 prognoser som Bloomberg kikat på lämnas den norska räntan oförändrad, vilket visar ett ekonomerna är ”splittrade” i frågan, skriver nyhetsbyrån.

Norges höga styrränta utmärker sig

Fortfarande är den norska kärninflationen hög, även om prisökningen rimmar med utsikterna. Men detta är ett argument för att centralbanken ska avstå en sänkning.

Den norska kronan har också stigit markant i år och Norges styrränta på 4,25 procent ligger betydligt högre än konkurrenternas, framgår det.

Josie Anderson, ekonom på Nomura International, räknar med att räntebeslutet som kommer in på torsdag är ”välbalanserat” men utgå från att beslutsfattarna i slutändan inte spar på krutet utan agerar.

”Inflationen har utvecklats ungefär i linje med bankens prognoser från juni, då den också förutspådde en sänkning i september. Vi tror därför att den kommer att ändra sin politik i enlighet med vad den signalerade”, säger hon till Bloomberg.

Anser att argumenten blivit svagare

Morten Lund, hennes motsvarighet på JPMorgan Chase, anser å sin sida att motiven för en sänkning har försvagats. Hans prognos är att Norge inte petar på räntan nu.

”Det huvudsakliga argumentet som återstår för en sänkning är helt enkelt att kommittén ‘sa det till oss’ vid junimötet. Då indikerade räntebanan en 100 % sannolikhet för en sänkning i september. Trovärdigheten för Norges Banks framtidsvägledning har dock minskat”, skriver Morten Lund till sina kunder, enligt artikeln.

