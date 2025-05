"Den trasiga eran": USA:s ekonomi går sönder

Elbil

Lynk & Co presenterar ny laddhybrid med förlängd räckvidd

Lynk & Co lanserar nya laddhybriden 08 i Europa. Den har en elektrisk räckvidd på 200 km och snabbladdning. Lynk & Co lanserar nu sin nya laddhybrid suv, Lynk & Co 08, på den europeiska marknaden. Modellen, som sedan tidigare är framgångsrik i Kina, uppges erbjuda en elektrisk räckvidd på upp till 200 kilometer enligt …