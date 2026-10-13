”Dålig stämning” i EU:s budgetbråk

EU-minister Jessica Rosencrantz (M) avfärdar rakt av alla som eventuellt tror på en snabb lösning om EU:s nästa långtidsbudget.

De 140 miljarder euro i nedskärningar som höstens ordförandeland Irland föreslagit räcker inte alls.

Ytterligare ”flera hundra miljarder" måste sparas in – och dessutom från rätt ställen.

Problemet just nu . . . är att det i delar som handlar om sammanhållningspolitik och jordbruk egentligen inte görs några minskningar, men däremot på de delar som går till konkurrenskraft och säkerhet. Det blir inte en bra balans, säger Rosencrantz på väg in till tisdagens diskussioner med övriga EU-länder i Luxemburg.

Splittrade länder

Långtidsbudgeten för åren 2028-34 är ett av huvudämnena vid EU-ledarnas toppmöte i Bryssel på torsdag och fredag.

Några framsteg redan då blir det dock knappast.

Det kommer att bli fortsatt dåligt stämning. Det kommer att bli obekväma förhandlingar. Just nu är vi långt ifrån en överenskommelse, säger Rosencrantz.

Medlemsländerna är splittrade i två stora block. Det ena har Spanien och Italien i spetsen, kallar sig ”sammanhållningens vänner” och vill ha en rejäl budget. De lutar sig mot att de är många – 17 länder – och samlar mer än hälften av EU:s befolkning.

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På andra sidan står ”modernisterna”, med bland andra Sverige och Tyskland. De är bara 6 länder totalt, men står å andra sidan för merparten av intäkterna till budgeten och nästan hälften av unionens bnp.