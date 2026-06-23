Centralbanken varnar: AI-boomen kan skapa nästa bostadsbubbla

Räknat i kronor blir det drygt fyra miljoner per person, eller sju till åtta årslöner. Effekten syns i butikerna. På ett av Shinsegaes varuhus i fabriksprovinsen Gyeonggi steg lyxförsäljningen 53,6 procent på ett år, och varuhusaktien är upp 190 procent.

En ekonomi i två hastigheter

Tillväxten är historisk. Den nominella BNP-tillväxten nådde 17,1 procent på årsbasis under första kvartalet, den högsta sedan 1995, enligt Bank of Korea. Den reala BNP-tillväxten stannade samtidigt på 3,8 procent.

Presidentrådgivaren Kim Yong-beom lyfter fram att den reala bruttoinkomsten växte 13,2 procent, ett gap mot produktionen på 9,4 procentenheter som han kallar det största på minst 25 år.

Köpkraften har alltså sprungit ifrån produktionen, och historiskt landar sådana pengar i bostäder. Seoul har enligt Kim 72 raka veckor med stigande bostadspriser.