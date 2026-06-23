Dagens PS har sedan i våras följt hur Sydkoreas Kospi blivit världens hetaste börs, driven av minnestillverkarna Samsung och SK Hynix. Nu har samma boom nått hushållen, och landets centralbank ser det med blandade känslor.
Centralbanken varnar: AI-boomen kan skapa nästa bostadsbubbla
Samsung och SK Hynix har enats med facket om att lägga över tio procent av rörelsevinsten i bonus. SK Hynix anställda väntas få upp till 700 miljoner won, Samsung runt 626 miljoner won.
Räknat i kronor blir det drygt fyra miljoner per person, eller sju till åtta årslöner. Effekten syns i butikerna. På ett av Shinsegaes varuhus i fabriksprovinsen Gyeonggi steg lyxförsäljningen 53,6 procent på ett år, och varuhusaktien är upp 190 procent.
En ekonomi i två hastigheter
Tillväxten är historisk. Den nominella BNP-tillväxten nådde 17,1 procent på årsbasis under första kvartalet, den högsta sedan 1995, enligt Bank of Korea. Den reala BNP-tillväxten stannade samtidigt på 3,8 procent.
Presidentrådgivaren Kim Yong-beom lyfter fram att den reala bruttoinkomsten växte 13,2 procent, ett gap mot produktionen på 9,4 procentenheter som han kallar det största på minst 25 år.
Köpkraften har alltså sprungit ifrån produktionen, och historiskt landar sådana pengar i bostäder. Seoul har enligt Kim 72 raka veckor med stigande bostadspriser.
Så påverkas svenska sparare och bostadsmarknaden
Sverige saknar egna chipjättar, men exponeringen finns ändå. Globala indexfonder och de flesta tjänstepensioner domineras av samma AI-vinnare. Samsung och SK Hynix väger tillsammans över halva Kospi. En sättning där, som i tisdagens fall på över fyra procent, når svenska pensionskonton.
Här drivs bostadsuppgången av lägre räntor och lättade amorteringskrav. Handelsbanken, SBAB och Länsförsäkringar spår 4 till 6 procents prisuppgång i år. En global omprövning av AI kan ändå kyla av både börs och köplust i Stockholm, något Realtid har beskrivit.
PS analys
Korea visar hur snabbt en exportvinst blir handväskor och budgivning. För svensk del räcker det inte att fråga om vi tjänar på AI. Det avgörande är hur hårt portföljen sitter ihop med samma handfull aktier den dagen det roliga är över.
Vår bedömning är att svenska sparare behöver bevaka koncentrationsrisken i fonderna och de stora bolagens utveckling framåt för att förstå rörelserna i portföljen och eventuellt omfördela om riskaptiten minskar.
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