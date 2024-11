Italiensk barista ska lyfta GW:s sämsta affär

Warren Buffett vaskar fram två "guldkorn"

Wall Street-legendaren sitter inte helt still i båten på börsen – spana in Warren Buffetts två senaste fynd. Läge att skugga ikonen? Som Dagens PS rapporterat spekuleras det vilt om varför den 94-årige superinvesteraren Warren Buffett nu säljer av tunga innehav som Apple och Bank of America. Läs mer om det här: Warren Buffett chockar …