Investmentbanken: Vi blev lurade av First Brands

first brands
Även på börsgolvet råder det turbulens efter First Brands konkurs när investerare oroar sig för förluster. (Foto: Richard Drew/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Allt fler blickar riktas mot First Brands för att förstå hur företaget kunde låna miljarder och sedan gå i konkurs. Nu menar investmentbanken Jefferies att den har blivit lurad.

Den konkursdrabbade bildelsleverantören First Brands Group har utlöst en intensiv debatt på Wall Street.

Konkursen har kastat nytt ljus över riskhanteringen inom både traditionella banker och den snabbt växande marknaden för privat kredit.

Nu blir debatten ännu hetare efter att den amerikanska investmentbanken Jefferies anser sig ha blivit utsatt för bedrägeri, skriver Financial Times.

Frågan ska prövas

First Brands lånade tidigare mycket pengar för att kunna köpa upp företag och hade fått finansiering från flera internationella banker.

Jefferies har tidigare deltagit i flera obligations- och lånetransaktioner för bolaget, bland annat ett planerat lånepaket på sex miljarder dollar som sköts upp i augusti när oron kring bolagets ekonomi växte.

Jefferies ledning hävdar att man blivit vilseledd av First Brands och att frågan nu kommer att prövas inom ramen för bolagets konkursförfarande.

Hade exponering mot First Brands

“Vi tror att vi blev lurade”, sa Jefferies-vd:n Rich Handler till analytiker under ett samtal.

Banken betonar att kärnverksamheten inte har tagit någon större skada, men händelsen har väckt frågor kring bolagets due diligence-processer och interna riskstyrning.

Jefferies har via sin kreditfond Point Bonita Capital haft en exponering mot First Brands på drygt 700 miljoner dollar, enligt Reuters.

Gått ner rejält på börsen

Fonden investerade i fordringar kopplade till bolagets verksamhet, men bankens direkta risk bedöms vara betydligt mindre eftersom den endast ägde en begränsad andel av fondens kapital.

Trots det har marknaden reagerat kraftigt.

Jefferies aktie har tappat omkring en fjärdedel av sitt värde den senaste månaden, samtidigt som investerare flytt amerikanska regionalbanker av oro för kreditförluster.

Flera saker har sammanfallit

KBW:s regionalbanksindex föll sex procent på torsdagen innan en mindre återhämtning på fredagen.

Kollapsen av First Brands kom samtidigt som problem hos billångivaren Tricolor och misstänkta oegentligheter hos flera regionala banker.

Det har väckt oro för att en period av snabb kreditexpansion har skett på bekostnad av tillräcklig kontroll.

Drabbats av andra förluster

Flera analytiker beskriver situationen som ett möjligt systemfel snarare än en isolerad incident.

Enligt uppgifter från Jefferies rådgav banken ofta andra företag som sålde till First Brands, snarare än bolaget självt.

Trots detta har kopplingarna mellan de två parterna bidragit till ett visst anseendetapp, särskilt då Jefferies tidigare drabbats av förluster i en hedgefond med exponering mot ett misstänkt Ponzi-upplägg.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
