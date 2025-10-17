Investmentbanken: Vi blev lurade av First Brands

Den konkursdrabbade bildelsleverantören First Brands Group har utlöst en intensiv debatt på Wall Street.

Konkursen har kastat nytt ljus över riskhanteringen inom både traditionella banker och den snabbt växande marknaden för privat kredit.

Nu blir debatten ännu hetare efter att den amerikanska investmentbanken Jefferies anser sig ha blivit utsatt för bedrägeri, skriver Financial Times.

Frågan ska prövas

First Brands lånade tidigare mycket pengar för att kunna köpa upp företag och hade fått finansiering från flera internationella banker.

Jefferies har tidigare deltagit i flera obligations- och lånetransaktioner för bolaget, bland annat ett planerat lånepaket på sex miljarder dollar som sköts upp i augusti när oron kring bolagets ekonomi växte.

Jefferies ledning hävdar att man blivit vilseledd av First Brands och att frågan nu kommer att prövas inom ramen för bolagets konkursförfarande.