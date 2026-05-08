Insynshandel 4-8 maj 2026: Storköp i H&M för 265 miljoner

Perssonfamiljen köper H&M för 265 miljoner kronor

Veckans överlägset tyngsta affär är Karl-Johan Perssons köp i H&M. Via närståendebolaget Ramsbury Invest AB förvärvades totalt 1 600 000 B-aktier fördelade på tre dagar:



500 000 aktier den 4 maj till 164,53 kronor

500 000 aktier den 5 maj till 164,95 kronor

600 000 aktier den 6 maj till 167,05 kronor.



Affären uppgår sammantaget till drygt 265 miljoner kronor och gjordes på Nasdaq Stockholm.

Persson är styrelseordförande i H&M och representerar den grundarfamilj som kontrollerar bolaget. Köpet sker under en period när H&M-aktien backat kraftigt och bolaget brottas med svag lönsamhet och ökad konkurrens.

PS analys: Perssonfamiljen har ett välkänt mönster av att köpa H&M på svaghet. Ett köp om 265 miljoner på tre dagar är dock anmärkningsvärt även för den standarden. Det är ett av de tyngsta insynsköpen i H&M på länge, och ett kraftfullt förtroendeuttalande från ägarna om bolagets kurs framåt.

Latoursfärens Eric Douglas köper Fagerhult för 20,9 miljoner

Eric Douglas, vice styrelseordförande i Fagerhult Group AB och knuten till Latoursfärens Douglas-familj, förvärvade den 6 maj 1 000 000 aktier till snittpriset 20,91 kronor på Nasdaq Stockholm, totalt drygt 20,9 miljoner kronor.

Köpet sker två veckor efter att Fagerhult vinstvarnade och aktien rasade över 18 procent. Aktien har backat över 50 procent sedan årsskiftet.

PS analys: Douglas har suttit i Fagerhults styrelse sedan 1993 och köper nu på den lägsta nivån på lång tid. Latour är bolagets dominerande ägare med nära 48 procent av rösterna. Det är ett klassiskt kontraristiskt insynsköp: stor summa och lång relation till bolaget.

Arbonas ordförande köper för 3,7 miljoner

Håkan Blomdahl, styrelseordförande i investmentbolaget Arbona AB, köpte via Triega AB totalt 1 194 193 A-aktier under veckan. Affären uppgår till drygt 3,7 miljoner kronor på Nordic Growth Market.

PS analys: Blomdahl fortsätter sitt köpmönster. Han är redan dominerande ägare via Triega och varje nytt tillskott signalerar långsiktigt förtroende för Arbonas strategi.

