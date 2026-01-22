Dagens PS
Det lilla landet producerar 1 miljon bilar per år

En man skymtar mellan stommen av en obyggd bil.
Slovakien producerar 1 miljon bilar per år, trots en befolkningsmängd på 5,4 miljoner. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT
Emil Karlsson
Emil Karlsson
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Slovakien har blivit världens främsta bilmakare, sett till befolkningsmängd. Här bor ungefär 5,4 miljoner människor, och bilfabrikerna matar ändå ut uppåt en miljon bilar varje år.

Billig och kvalitativ arbetskraft är faktorer som bland annat KIA lyfter angående att etablera fabrik i landet, enligt en artikel som BBC skrivit.

Å ena sidan har du de lägre lönerna, ungefär 60 procent av medellönen i väst. Och samtidigt har du en väldigt hög produktivitet, så det är verkligen konkurrenskraftigt, säger Peter Prokop, chef på Give Management Consulting, ett Munchen-baserat företag som rådgiver bolag inom motorbranschen.

Förutom KIA så producerar även Volkswagen bilar i Slovakien. Så även Stellantis (tidigare Peugeot-Citroen, Fiat och Chrysler), Jaguar Land Rover. Volvo planerar också att öppna en elbilsfabrik här 2027.

Läs mer: Experterna om Volvo EX60: Modellen är viktig för Volvo

1 300 euro per månad

BBC var på plats i KIA-fabriken och pratade med några anställda:

“Hälften av min familj jobbar här, så jag ville också testa”, berättar Simona Krnova, 23 år gammal. Hon studerade handel innan hon började i fabriken, det är inte ett drömjobb – men det finns vissa fördelar.

Lönen ligger omkring 1 300 euro per månad, något hon konstaterar att vara “en bra nivå jämfört med andra företag”. Hon räknar även med lite högre ersättning inom kort, medellönen på fabriken är nämligen 2 400 euro per månad – en bra bit över landets medel (1 400 euro) men en bra bit under EU-medel som anges vara cirka 3 400 euro.

KIA-bilarna säljs dock inte i Slovakien, eller inte de flesta i alla fall. Den största marknaden är Storbritanninen, följt av Spanien, Italien och Tyskland i Europa.

Läs mer: Kia EV2 utmanar småbilsklassen

Strategiskt läge

En annan fördel med att förlägga produktionen i Slovakien uppger KIA:s Europachef Marc Hedrich vara landets strategiska läge.

“Slovakien ligger verkligen i hjärtat av Europa, med bra anknytningar till de stora marknaderna”, säger han till BBC.

Ett ytterligare plus anser han vara det täta nätverket av leverantörer till fordonsbranchen, cirka 360 företag jobbar med bildproduktion på ett eller annat sätt. “Leverantörsbasen är enorm, och det är kritiskt”, förklarar Hedrich.

Läs mer: Motoråret 2025 – bakslag, fiaskon och ljusglimtar

Stora skattelättnader

Kostnaden för att att omvandla KIA-fabriken till att producera elbilar uppgick till 108 miljoner euro, men den Slovakiska regeringen bjöd på skattelättnader för omkring 29 miljoner euro. Detta då bilfabrikerna är av stor vikt för landets ekonomi.

“Det har skett en stor minskning av arbetslösheten och en betydande ökning av den ekonomiska styrkan i Žilina-regionen tack vare Kia. Idag är mer än 20 000 personer direkt anställda av Kia och andra företag som är kopplade till Kia genom produktionen” säger stadens borgmästare, Peter Fiabane.

