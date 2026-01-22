Det lilla landet producerar 1 miljon bilar per år

Billig och kvalitativ arbetskraft är faktorer som bland annat KIA lyfter angående att etablera fabrik i landet, enligt en artikel som BBC skrivit.

Å ena sidan har du de lägre lönerna, ungefär 60 procent av medellönen i väst. Och samtidigt har du en väldigt hög produktivitet, så det är verkligen konkurrenskraftigt, säger Peter Prokop, chef på Give Management Consulting, ett Munchen-baserat företag som rådgiver bolag inom motorbranschen.

Förutom KIA så producerar även Volkswagen bilar i Slovakien. Så även Stellantis (tidigare Peugeot-Citroen, Fiat och Chrysler), Jaguar Land Rover. Volvo planerar också att öppna en elbilsfabrik här 2027.

1 300 euro per månad

BBC var på plats i KIA-fabriken och pratade med några anställda:

“Hälften av min familj jobbar här, så jag ville också testa”, berättar Simona Krnova, 23 år gammal. Hon studerade handel innan hon började i fabriken, det är inte ett drömjobb – men det finns vissa fördelar.

Lönen ligger omkring 1 300 euro per månad, något hon konstaterar att vara “en bra nivå jämfört med andra företag”. Hon räknar även med lite högre ersättning inom kort, medellönen på fabriken är nämligen 2 400 euro per månad – en bra bit över landets medel (1 400 euro) men en bra bit under EU-medel som anges vara cirka 3 400 euro.

KIA-bilarna säljs dock inte i Slovakien, eller inte de flesta i alla fall. Den största marknaden är Storbritanninen, följt av Spanien, Italien och Tyskland i Europa.

