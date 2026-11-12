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Rapportrally för trenchcoat-klassikern

Basketlaget Oklahoma City Thunder poserar i trenchcoats från Burberry. Arkivbild
Basketlaget Oklahoma City Thunder poserar i trenchcoats från Burberry. Arkivbild Foto: Nate Billings /AP/TT
Vd Joshua Schulmans strategi bygger sedan två år på att flirta med mer prismedvetna lyxkonsumenter med sänkta priser, personalneddragningar och tydligare fokus på Burberrys klassiska halsdukar och trenchcoats i gabardin.

Satsningen på sänkta priser av modehuset Burberry – med sina klassiska trenchcoats och halsdukar – har gett klirr i kassan, visar en kvartalsrapport.

På Londonbörsen är det klackarna i taket, med ett kurslyft på som mest 10 procent i förmiddagshandeln efter rapporten.

Vd Joshua Schulmans strategi bygger sedan två år på att flirta med mer prismedvetna lyxkonsumenter med sänkta priser, personalneddragningar och tydligare fokus på Burberrys klassiska halsdukar och trenchcoats i gabardin.

Bland annat har det gett tillväxt i Kina, där marknaden för exklusiva kläder i övrigt bromsar.

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