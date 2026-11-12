Rapportrally för trenchcoat-klassikern

Vd Joshua Schulmans strategi bygger sedan två år på att flirta med mer prismedvetna lyxkonsumenter med sänkta priser, personalneddragningar och tydligare fokus på Burberrys klassiska halsdukar och trenchcoats i gabardin.

Satsningen på sänkta priser av modehuset Burberry – med sina klassiska trenchcoats och halsdukar – har gett klirr i kassan, visar en kvartalsrapport.

På Londonbörsen är det klackarna i taket, med ett kurslyft på som mest 10 procent i förmiddagshandeln efter rapporten.