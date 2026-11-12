Glöm Saab – här är de okända aktierna som gynnas av försvarsrallyt

Europas upprustning skapar nya börsmöjligheter långt utanför de stora försvarskoncernerna. Nu pekar en förvaltare på flera mindre teknikbolag som kan gynnas när miljarderna ska omsättas i ny försvarsteknik.
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Saab och norska Kongsberg är etablerade namn på försvarsmarknaden. Men nästa våg av börsvinnare kan finnas längre ned i värdekedjan.
Det tror Agnes Virf, en av förvaltarna bakom Swedbank Roburs fond Security & Defense.
I en intervju med Privata Affärer berättar hon hur fonden letar efter bolag inom bland annat elektronik, cybersäkerhet, rymd och obemannad teknik.
Ett av bolagen hon lyfter fram är norska Kitron. Kontraktstillverkaren hjälper större försvarsbolag att skala upp produktionen av avancerade komponenter och delsystem.
”Amerikanska och andra utländska bolag tar hjälp av dem för att komma åt den europeiska marknaden, medan europeiska bolag oftare använder Kitron som en teknikfokuserad produktionspartner”, säger Agnes Virf till Privata Affärer.
Bolaget har fått en växande betydelse i takt med att försvarsindustrin behöver öka sin produktionskapacitet.
I det tredje kvartalet 2026 ökade Kitrons omsättning inom försvar och flyg med 148 procent jämfört med samma period året före, till 123,8 miljoner euro. Det motsvarade drygt 46 procent av koncernens totala omsättning.
Ser potential i undervattensteknik
Ett annat bolag i fondens portfölj är kanadensiska Kraken Robotics som utvecklar undervattensrobotar och ekolodsbaserade system för att kartlägga havsbotten.
Tekniken har civila användningsområden men blir allt mer relevant för försvarsmakter som behöver övervaka och skydda undervattensinfrastruktur.
”Jag tycker undervattensrobotar är väldigt intressant och häftigt”, säger Virf till Privata Affärer.
Efterfrågan har också börjat synas i bolagets orderingång.
Den 5 november meddelade Kraken Robotics att nya order under 2026 uppgick till omkring 457 miljoner kanadensiska dollar för bolaget och det förvärvade Covelya. Mer än 60 procent kom från försvarskunder.
Japansk aktie på AI-trenden
Även cybersäkerhet är ett område där fonden letar efter mindre börsbolag.
Ett av namnen är japanska Hennge som enligt Virf har hittat en nisch på en marknad där AI kan göra cyberangrepp tillgängliga för fler aktörer.
Hon lyfter också fram industribolaget Mitsubishi Electric, vars försvarsverksamhet blir allt mer relevant.
Bland de större försvarsbolagen finns norska Kongsberg kvar i fondens blickfång. Bolaget har fått ett kontrakt värt omkring 16 miljarder norska kronor för antidrönarsystem till Polen och planerar en ny produktionsanläggning i landet.
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