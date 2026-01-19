AI är det som investerare flockas kring just nu. Men om de högt ställda förväntningarna inte infrias kan det få bistra konsekvenser.
IMF: Världsekonomin i fara om AI:s löften inte infrias
Internationella valutafonden, IMF, varnar för att den globala ekonomins motståndskraft kan vara hotad om den nuvarande AI-driven tillväxten bromsar in.
I en uppdatering av World Economic Outlook konstaterar fonden att världsekonomin visserligen utvecklats starkare än väntat – men att tillväxten vilar på en ovanligt smal grund, skriver Financial Times.
Enligt IMF är USA:s tekniksektor och den kraftiga ökningen av AI-investeringar en central drivkraft bakom den globala expansionen.
Finns risk för marknadskorrigering
Teknikinvesteringarnas andel av USA:s BNP är nu den högsta sedan början av 2000-talet, vilket bidragit till att USA väntas växa betydligt snabbare än övriga G7-länder under 2026 och 2027.
Samtidigt pekar IMF på risken för en marknadskorrigering om förväntningarna på AI:s produktivitets- och lönsamhetseffekter inte infrias.
En nedgång i AI-investeringar i kombination med fallande teknikaktier skulle enligt fondens beräkningar kunna minska den globala tillväxten med omkring 0,4 procentenheter redan i år.
Utgör stor del av börsen
Eftersom teknikbolagens börsvärden nu är större i förhållande till ekonomin än under IT-bubblan, kan även begränsade kursfall få stora konsekvenser globalt.
IMF höjer samtidigt prognosen för den globala tillväxten 2026 till 3,3 procent och räknar med en marginell avmattning 2027.
USA, Kanada och Kina väntas stå för relativt stark tillväxt, medan utvecklingen i Europa förblir mer dämpad.
Finns också mer optimistiskt scenario
Fonden varnar även för att ökade handelsspänningar och geopolitisk osäkerhet kan förvärra läget.
Samtidigt finns ett mer positivt scenario där AI-relaterade produktivitetsvinster realiseras snabbare än väntat, vilket i så fall skulle stärka tillväxten både på kort och lång sikt.
Läs mer: Nu är Trump kung i Davos – släpper klimatfrågan. Realtid
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
