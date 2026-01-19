IMF: Världsekonomin i fara om AI:s löften inte infrias

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Internationella valutafonden, IMF, varnar för att den globala ekonomins motståndskraft kan vara hotad om den nuvarande AI-driven tillväxten bromsar in.

I en uppdatering av World Economic Outlook konstaterar fonden att världsekonomin visserligen utvecklats starkare än väntat – men att tillväxten vilar på en ovanligt smal grund, skriver Financial Times.

Enligt IMF är USA:s tekniksektor och den kraftiga ökningen av AI-investeringar en central drivkraft bakom den globala expansionen.

Finns risk för marknadskorrigering

Teknikinvesteringarnas andel av USA:s BNP är nu den högsta sedan början av 2000-talet, vilket bidragit till att USA väntas växa betydligt snabbare än övriga G7-länder under 2026 och 2027.

Samtidigt pekar IMF på risken för en marknadskorrigering om förväntningarna på AI:s produktivitets- och lönsamhetseffekter inte infrias.

En nedgång i AI-investeringar i kombination med fallande teknikaktier skulle enligt fondens beräkningar kunna minska den globala tillväxten med omkring 0,4 procentenheter redan i år.