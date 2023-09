Här har bostadspriserna rekordrasat senaste året

Inte sedan 2009, för 14 år sedan, har bostadspriserna i Storbritannien fallit i en sådan rasande fart som under det senaste året.

Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Enligt den brittiska hypotekslångivaren Halifax var priserna på bostäder 4,6 procent lägre i augusti, i jämförelse med samma period förra året. Detta var det hittills största tappet under året. Bara i augusti i år sjönk priserna med 1,9 procent.

Det var långt över den beräknade minskningen med 0,3 procent.

Inte sedan november i fjol har priserna fallit lika mycket under en enskild månad.

Enligt Halifax har effekterna av höjda räntor och bolåneräntor nu börjat att märkas av.

“Det finns alltid en eftersläpningseffekt när det gäller räntehöjningar, och vi kan nu se en större påverkan från högre bolånekostnader”, säger Kim Kinnaird, chef på Halifax, till Reuters.

Enligt en undersökning som Reuters genomförde förra veckan, tror analytiker att priserna på bostäder kommer att falla 4 procent under 2023, vara oförändrade under 2024, för att sedan stiga 3,3 procent under 2025.

