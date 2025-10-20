Här är industristäderna som kan få den nya Volvo-fabriken

När industrijätten Volvo CE vill bygga nytt är det flera svenska städer som hoppas på att bli utvalda. Det handlar bland annat om eftertraktade arbetstillfällen och framtidstro. För kommunerna i fråga är den här typen av etableringar ingen småsak.

Fabriken ingår i en global investering på 2,5 miljarder kronor, med målet att stärka Volvos ställning i regionen och korta leveranskedjorna. Var anläggningen ska placeras väntas avgöras före årsskiftet.



“Jag önskar av hela mitt hjärta att de väljer Eskilstuna, säger Jimmy Jansson (S), avgående ordförande i kommunstyrelsen”, till Eskilstuna-Kuriren.

Braås i Småland ett alternativ för Volvo

I Eskilstuna har Volvo CE sitt huvudkontor, som flyttade dit från Göteborg för bara några år sedan. Men Braås i Småland är ett annat alternativ som lockar:

“En ny fabrik i Braås skulle skapa arbetstillfällen, stärka det lokala näringslivet och minska arbetslösheten i regionen. Det skulle också innebära att vi bygger vidare på en småländsk industrikultur där både tradition och innovation ryms. Där mekanik möter miljöteknik. Där världsledande produkter tillverkas med stolthet och precision, på landsbygden”, skriver Centerpartisten Mattias Andersson i en debattartikel.

Men placeringen i det dyra elområde 4 kan vara en nackdel för Braås. Dessutom har Eskilstuna Mälardalens Universitet, närheten till flera större städer och detaljplanerad mark redo för expansion, enligt Carup.

“Ja, Eskilstuna är ett möjligt alternativ. Vi tittar såklart på våra befintliga platser i Sverige där vi redan har verksamhet”, säger Anne Bast, kommunikationschef på Volvo CE till Eskilstuna-Kuriren.

Förutom Braås och Eskilstuna finns Hallsberg, Arvika och Skövde på listan över möjliga orter.

Företagets resa började i Eskilstuna

Alla orterna på listan har en lång industrihistoria och stark koppling till Volvo CE, men i Eskilstuna tog företagets förlaga sina första steg genom grundaren Johan Theofron Munktell, som bland annat byggde Sveriges första ånglok.

“Det faktum att Volvo CE är stadens största privata arbetsgivare gör att vi spelar en ytterst viktig roll för Eskilstunas utveckling,” säger Anne Bast, kommunikationschef på Volvo CE till Dagens PS i en intervju om företagets engagemang i Eskilstuna.

“Men vårt engagemang handlar också om att vara en närvarande lokal drivkraft för innovation och hållbar industri.”