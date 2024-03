Handelsbanken: Läge att satsa på fastighetsaktier

Totalt elva sektorer ingår i Handelsbankens genomgång av vilka branscher som aktiesparare gör klokt i att placera lite mer eller mindre i kommande tiden.

20 procents skillnad mellan branscherna

Fyra sektorer placerat i kategorin “neutral”. Det handlar om Energi, Kraftförsörjning, Teknologi och Material.

Två branscher som banken tidigare placerat i den neutrala kategorin är Fastigheter och Bank. Nu väljer man alltså att höja den förstnämnda och samtidigt sänka Bank. Handelsbanken skriver:

“Sektorerna Fastigheter och Bank har skilt sig åt på flera olika punkter under den senaste tiden. På en viktig punkt, vinstprognosrevideringar, utgör Fastigheter ett positivt undantag, medan vinstprognoserna för bankerna är relativt oförändrade. Till skillnad från Bank, där vinsterna förväntas sjunka under kommande år, förväntas vinsterna faktiskt öka för Fastigheter under de kommande åren.”

Handelsbanken påpekar också att Fastigheter har gått 20 procent svagare på börsen än banksektorn sedan förra årsskiftet. Att bankerna gjort enorma vinster har knappast undgått någon.

En gemensam nyckelfaktor för både Fastigheter och Bank är räntorna. Handelsbanken ser som många andra experter att räntorna är på väg ned och skriver: