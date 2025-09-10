Handelsbanken: Då tar Sveriges ekonomi fart

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Därför sticker svensk ekonomi ut

”Såväl det osäkra ekonomiska och politiska läget, som höga och växande offentliga skulder – drivna av inte minst lånefinansierad försvarsupprustning – bidrar till stigande marknadsräntor. Sverige utmärker sig dock med en jämförelsevis låg statsskuld”, skriver Handelsbanken.

När det kommer till Sverige är förväntan att regeringens budget blir ”ovanligt expansiv”. Dagens PS och våra systertidningar har tidigare rapporterat om att exempelvis höstbudget innehåller reformer på cirka 80 miljarder kronor, vilket bland annat innebär kraftiga skattesänkningar på inkomst och pensioner och lägre matmoms, något som väntas lyfta ekonomin.

”Den tillfälliga sänkningen av matmomsen kan bidra till högre konsumtion utan att driva på inflationen nästa år, men det finns en risk för att den permanentas och urholkar skatteintäkterna längre fram”, säger Christina Nyman.

Så väntas effekten bli för hushållens ekonomi

”Att inflationen blev högre än väntat i år tyngde enligt Handelsbankens ekonomers bedömning hushållens köpkraft med totalt omkring 25 miljarder kronor. Regeringens hittills aviserade förslag riktade mot hushåll summerar till drygt 46 miljarder kronor och innebär cirka 800 kronor mer per månad för ett snitthushåll. För en barnfamilj kan effekten bli mer än dubbelt så stor. Tillsammans med stigande reallöner och sänkt boränta kan en barnfamilj få drygt 3000 kronor mer per månad i ökad köpkraft nästa år. Sammantaget stiger realinkomsterna med denna politik snabbare än normalt så att hushållens konsumtion vänder upp nästa år, trots att hushållen håller uppe sitt sparande”, framgår det vidare.

Det kan få fart på bostadsmarknaden

I slutet av i år är prognosen att inflationen rör sig kring 2-procentsmålet igen, men fortfarande kämpar den svenska bostadsmarknaden med långa försäljningstider.

Det kommer dock att lätta, enligt Handelsbanken, när regeringens förslag om att höja bolånetaket blir verklighet, liksom skrotningen av amorteringskravet.

”Vi räknar med att bostadspriserna stiger med 5–6 procent per år 2026–2027”, säger Christina Nyman.

