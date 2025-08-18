Han lämnar vd-rollen på Balder

Vd:n och tillika grundaren av fastighetsbolaget Balder har beslutat sig för att ta en ny position i bolaget – med start nästa år.

Erik Selin kommer istället bli arbetande styrelseordförande, enligt ett pressmeddelande som Di skriver om.

Lämnar vd-rollen på Balder efter 20 år

Efter 20 år som vd tycker Selin att det är dags att röra på sig – dock inom fastighetsjätten.

Samtidigt kommer den nuvarande vice vd:n Sharam Rahi att väljas till ny vd.

“Efter två decennier som vd i Balder känns det rätt att lämna över det dagliga operativa ansvaret till Sharam som varit en nyckelperson i bolagets resa från dag ett. Vi har jobbat nära varandra i över 25 år och jag har ett mycket stort förtroende för honom, både som ledare och person”, uppger Selin.