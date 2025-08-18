Dagens PS
Han lämnar vd-rollen på Balder

Erik Selin avgår som vd i Balder.
Erik Selin avgår som vd i Balder.
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 19 aug. 2025Publicerad: 19 aug. 2025

Erik Selin har beslutat sig för att lämna vd-rollen efter 20 år i Balder. Han kommer istället att bli arbetande styrelseordförande i fastighetsjätten.

Vd:n och tillika grundaren av fastighetsbolaget Balder har beslutat sig för att ta en ny position i bolaget – med start nästa år.

Erik Selin kommer istället bli arbetande styrelseordförande, enligt ett pressmeddelande som Di skriver om.

Lämnar vd-rollen på Balder efter 20 år

Efter 20 år som vd tycker Selin att det är dags att röra på sig – dock inom fastighetsjätten.

Samtidigt kommer den nuvarande vice vd:n Sharam Rahi att väljas till ny vd.

“Efter två decennier som vd i Balder känns det rätt att lämna över det dagliga operativa ansvaret till Sharam som varit en nyckelperson i bolagets resa från dag ett. Vi har jobbat nära varandra i över 25 år och jag har ett mycket stort förtroende för honom, både som ledare och person”, uppger Selin.

Hamnat i blåsväder

Selin har hamnat i en del blåsväder på sistone, där vd:n bland annat har anklagats för intressekonflikter och hans bolag Selin Holding har stämts av en rad bolag.

Problemen ska dock inte ligga till grund för avgången som vd, enligt styrelseordförande Sten Dunér.

“Nej inte alls. Han har varit vd i 20 år, då kan det vara passande att byta roll”, säger Dunér till Handelsbankens mediekanal EFN.

Selin förblir största ägaren

Selin uppger vidare att han inte tänker sälja några aktier i Balder, och förblir därmed den största ägaren i bolaget, samtidigt som han framöver kommer vara engagerad i styrelsen.

“Men det är klart, några förvärvsbeslut eller så kan ju inte jag fatta.”

Selin kommer fortsätta som vd till årsstämman 2026 och sedan tar Sharam Rahi över rodret.

Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

