Waymo, Alphabets dotterbolag för självkörande fordon, har på bara två år mer än dubblerat antalet resor samtidigt som olyckstalen för deras robottaxi har rasat.
Googles robottaxi raketväxer – kan fyrdubblas på ett år
Mest läst i kategorin
Här kan det bli utdelningsregn 2026 – stora skillnader mellan bankerna
Det är långt kvar till börsens säsong för utdelningar på senvåren men redan nu går det att ana var det kan bli bra klirr på kontot för aktieägarna. För utdelningsjägare som vill hitta avkastning i banksektorn kan det verkligen löna sig att välja rätt bankaktie att satsa på. Läs även: Feds ränteprognos för 2026 våt …
Gardell om börsens supertrend: "Borde skett tidigare"
De senaste åren har avknoppningar blivit ett allt vanligare fenomen för bolagen att skapa värde på Stockholmsbörsen något som applåderas av finansmannen Christer Gardell. Och nu verkar trenden har tilltagit med spekulationer om många fler nya bolag som kan knoppas av från någon av de största svenska aktiebolagen. Läs mer: Svolder avslöjar tre nya aktiefynd: …
Elon Musk på väg att ta tillbaka sina miljarder
Teslas vd Elon Musk är nära att ta tillbaka de tiotals miljarder dollar han förlorade under den massiva bojkotten mot den amerikanska elbilstillverkaren. Musks tvivelaktiga politiska utspel när han jobbade åt Trump i Vita huset utlöste våldsamma protester världen runt och fick försäljningen av Teslas bilar att rasa till botten. För Elon Musk personligen innebar …
Intels aktier rusar efter Nvidia-besked
Krisande Intels aktier stack i väg upp med omkring 33 procent på nyheten om att Nvidia investerar 5 miljarder dollar i bolaget. I ett pressmeddelande skriver Nvidia att investeringen på 5 miljarder dollar är en del av en överenskommelse om att samutveckla datacenter- och PC-chip med den krisdrabbade chiptillverkaren, berättar CNBC. Investeringens andel från Nvidia …
Därför rusar Embracer på börsen
Embracer har stigit rejält på börsen under tisdagen och onsdagen. En positivt rapport som fokuserar på bolagets förväntade avknoppning tros ligga bakom. Under tisdagen så var det Embracer som var den stora vinnaren på Stockholmsbörsen där den steg med hela 4,72 procent. Under onsdagen fortsatte uppgången och runt 15:30 hade aktien stigit med ytterligare 2,3 …
Den snabba expansionen gör bolaget till en av de mest tongivande aktörerna i kapplöpningen om framtidens mobilitet skriver den tyska börstidningen Aktien Magazin.
Läs även: Tesla kan köra om Waymo snabbare än väntat – Dagens PS
Från Google-projekt till marknadsledare
Waymo startade 2009 som Googles projekt för självkörande bilar men har sedan dess vuxit till en av världens främsta aktörer inom autonom mobilitet.
Sedan 2020 erbjuder företaget kommersiella robotaxitjänster i städer som Phoenix, San Francisco och Los Angeles.
Nu är turen för robottaxi kommen till flygplatsen i San José – en plats som både ger hög synlighet och tydlig signal om att tekniken är mogen för större spridning.
Expansionen fortsätter samtidigt i internationella metropoler som New York, Washington D.C. och Tokyo, vilket visar Waymos ambition att bli global standard för autonoma taxitjänster.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Kraftig tillväxt
Utvecklingen har varit snabb för Googles robottaxi. Antalet resor har ökat från 100 000 i början av 2023 till över 250 000 under 2025.
Waymos co-vd Tekedra Mawakana berättade i en intervju i somras med CNBC att deras självkörande taxibilar nu har genomfört tio miljoner resor, och att de snabbt expanderar till nya städer.
”Vi vill inte att självkörande taxibilar bara ska vara en turistattraktion,” sa hon då. ”Vi vill att folk ska integrera dem i sina vardagsliv.”
Finansiellt står Waymo inför en uppgång. Morgan Stanley förutspår att bolaget kan nå intäkter på 200 miljoner USD 2025, en ökning med 10 procent mot året innan.
Enligt den tyska börstidningen går Forbes ännu längre och menar att intäkterna kan stiga till så mycket som 300 miljoner USD, vilket vore en fyrdubbling jämfört med 2024.
Olyckor med robottaxi minskar
Samtidigt visar säkerhetsstatistiken stora framsteg.
Mellan 2022 och 2025 sjönk antalet kollisioner från 147 till bara 7 – en förbättring på 95 procent. Enligt de senaste uppgifterna har olyckor med personskador minskat med 93 procent jämfört med bilar körda av människor.
Waymo genomför stor finansieringsrunda
Waymo har säkrat en rekordstor finansieringsrunda, vilket markerar ett avgörande steg för att fortsätta utvecklingen av självkörande bilar.
För att möta efterfrågan bygger Waymo tillsammans med Magna International en ny fabrik i Mesa, Arizona.
Där ska självkörande modeller från Jaguar och Zeekr produceras, med kapacitet att bygga 2 000 fordon per år från 2027. Fordonen ska kunna sättas i drift som robottaxibilar inom 30 minuter efter att de lämnat produktionslinan.
Läs även: Robottaxi redan 2025 för Uber: “Bara början” – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Googles robottaxi raketväxer – kan fyrdubblas på ett år
Waymo, Alphabets dotterbolag för självkörande fordon, har på bara två år mer än dubblerat antalet resor samtidigt som olyckstalen för deras robottaxi har rasat. Den snabba expansionen gör bolaget till en av de mest tongivande aktörerna i kapplöpningen om framtidens mobilitet skriver den tyska börstidningen Aktien Magazin. Läs även: Tesla kan köra om Waymo snabbare …
Så sparar experten till sin egen pension: "Som i Matrix"
Fredrik Rundkvist svarar ofta på läsarnas frågor om pension i Aftonbladet. En läsare undrar hur han själv gör när det kommer till pensionssparande. "Som i Matrix". Så här gör du för att ta rygg på experten. Fredrik Rundkvist är Aftonbladets troligen flitigaste pensionsreporter. "Att skriva om krångliga pensionsregler är en sak. Att själv ta privatekonomiskt …
5 heta nya restauranger i Stockholm – här vill alla äta hösten 2025
Stockholm kokar av nya restauranger. På bara några månader har stans matscen fått ett rejält tillskott – från asiatisk stjärnglans i Vasastan till franskt brasserie med utsikt över Slussen. Här är listan på restaurangerna som alla pratar om just nu. 1. Gaijin – Vasastan Asiatiska smårätter med stjärnglans. När teamet bakom Främmat, Bacchanale och Soyokaze …
Perfect Shopping i Paris på detaljnivå
Paris är en stad som aldrig blir färdig med sig själv. Den uppfinner croissanten på nytt varje morgon, uppfinner nya modeord innan frukost och bjuder på så mycket lyx att även en svensk weekendturist kan känna sig som en filmstjärna. Men det handlar inte om de stora gesterna. Glöm Louvren och Eiffeltornet – den verkliga …
Vinnaren är utsedd – se vilket däck som är bäst i test
Däcktestet avslöjar en överraskande vinnare, ett val som kan spara dig pengar. Läs om varför de nya reglerna förändrar allt. I det årliga vinterdäckstestet som Teknikens Värld genomför har resultaten varit tydliga. De nordiska friktionsdäcken, även kända som dubbfria däck, har nu klättrat förbi dubbdäcken och visar sig vara det överlägset bästa valet för den …