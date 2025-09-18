Googles robottaxi raketväxer – kan fyrdubblas på ett år

Den snabba expansionen gör bolaget till en av de mest tongivande aktörerna i kapplöpningen om framtidens mobilitet skriver den tyska börstidningen Aktien Magazin.

Från Google-projekt till marknadsledare

Waymo startade 2009 som Googles projekt för självkörande bilar men har sedan dess vuxit till en av världens främsta aktörer inom autonom mobilitet.

Sedan 2020 erbjuder företaget kommersiella robotaxitjänster i städer som Phoenix, San Francisco och Los Angeles.

Nu är turen för robottaxi kommen till flygplatsen i San José – en plats som både ger hög synlighet och tydlig signal om att tekniken är mogen för större spridning.

Expansionen fortsätter samtidigt i internationella metropoler som New York, Washington D.C. och Tokyo, vilket visar Waymos ambition att bli global standard för autonoma taxitjänster.