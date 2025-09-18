Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Googles robottaxi raketväxer – kan fyrdubblas på ett år

Waymo, Googles robottaxi, växer så det knakar.
Waymo, Googles robottaxi, växer så det knakar. (Foto: Matt York/AP/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Waymo, Alphabets dotterbolag för självkörande fordon, har på bara två år mer än dubblerat antalet resor samtidigt som olyckstalen för deras robottaxi har rasat.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den snabba expansionen gör bolaget till en av de mest tongivande aktörerna i kapplöpningen om framtidens mobilitet skriver den tyska börstidningen Aktien Magazin.

Läs även: Tesla kan köra om Waymo snabbare än väntat – Dagens PS

ANNONS

Från Google-projekt till marknadsledare

Waymo startade 2009 som Googles projekt för självkörande bilar men har sedan dess vuxit till en av världens främsta aktörer inom autonom mobilitet.

Sedan 2020 erbjuder företaget kommersiella robotaxitjänster i städer som Phoenix, San Francisco och Los Angeles.

Nu är turen för robottaxi kommen till flygplatsen i San José – en plats som både ger hög synlighet och tydlig signal om att tekniken är mogen för större spridning.

Expansionen fortsätter samtidigt i internationella metropoler som New York, Washington D.C. och Tokyo, vilket visar Waymos ambition att bli global standard för autonoma taxitjänster.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Kraftig tillväxt

Utvecklingen har varit snabb för Googles robottaxi. Antalet resor har ökat från 100 000 i början av 2023 till över 250 000 under 2025.

ANNONS

Waymos co-vd Tekedra Mawakana berättade i en intervju i somras med CNBC att deras självkörande taxibilar nu har genomfört tio miljoner resor, och att de snabbt expanderar till nya städer.

”Vi vill inte att självkörande taxibilar bara ska vara en turistattraktion,” sa hon då. ”Vi vill att folk ska integrera dem i sina vardagsliv.”

Finansiellt står Waymo inför en uppgång. Morgan Stanley förutspår att bolaget kan nå intäkter på 200 miljoner USD 2025, en ökning med 10 procent mot året innan.

Enligt den tyska börstidningen går Forbes ännu längre och menar att intäkterna kan stiga till så mycket som 300 miljoner USD, vilket vore en fyrdubbling jämfört med 2024.

Olyckor med robottaxi minskar

Samtidigt visar säkerhetsstatistiken stora framsteg.

Mellan 2022 och 2025 sjönk antalet kollisioner från 147 till bara 7 – en förbättring på 95 procent. Enligt de senaste uppgifterna har olyckor med personskador minskat med 93 procent jämfört med bilar körda av människor.

Waymo genomför stor finansieringsrunda

Waymo har säkrat en rekordstor finansieringsrunda, vilket markerar ett avgörande steg för att fortsätta utvecklingen av självkörande bilar.

För att möta efterfrågan bygger Waymo tillsammans med Magna International en ny fabrik i Mesa, Arizona.

ANNONS

Där ska självkörande modeller från Jaguar och Zeekr produceras, med kapacitet att bygga 2 000 fordon per år från 2027. Fordonen ska kunna sättas i drift som robottaxibilar inom 30 minuter efter att de lämnat produktionslinan.

Läs även: Robottaxi redan 2025 för Uber: “Bara början” – Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AlphabetGooglerobottaxiUSAWaymo
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS