Forskare vid Chalmers har undersökt hur sex stora språkmodeller förhåller sig i politiska frågor. Fem hamnar i mitten – en avviker kraftigt.
Forskare: Därför är AI-chattbottarna centerpartister
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Inför höstens riksdagsval undersökte ett Chalmers-lett forskarlag hur sex stora språkmodeller förhåller sig i politiska frågor.
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Resultatet? Efter att ha granskat närmare 150 000 AI-genererade texter, konstaterar forskarna att chattbottarnas svar oftast placerar sig i den svenska politikens mittfåra.
En enda språkmodell stack ut rejält, konstaterar forskarna. Denna utstickare är Grok.
Valet 2026 var det första riksdagsvalet sedan AI-chattbottar blivit en del av vardagen, inte minst för unga och förstagångsväljare.
Det har i sin tur lett till diskussioner om politiska värderingar kommer till uttryck i AI-genererade texter – och i så fall vilka.
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Undersökte sex modeller
För att undersöka detta lät forskare sex stora språkmodeller – Claude, DeepSeek, Gemini, Mistral, GPT och Grok – ta sig an 107 politiska sakfrågor.
Modellerna, som ligger till grund för de chattbottar vi använder i vår vardag, fick uppgifter som liknar sådant som människor kan be en AI om hjälp med.
Det var allt från att skriva analyser och ta fram argument till att formulera debattartiklar och inlägg för sociala medier.
Med 77 olika skrivuppgifter blev det till slut drygt 148 000 texter att analysera, om frågor som gällde allt från om skolan ska förstatligas till om skatten bör sänkas.
I ett första skede klassades texterna som antingen neutrala, positiva eller negativa utifrån sakfrågans formulering.
I nästa steg jämfördes detta med hur partierna tagit ställning i samma frågor i höstens valkompasser.
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”Hamnar i mitten”
Resultaten visar inte någon tydlig preferens för något enskilt riksdagsparti.
”Det går inte att säga att modellerna stödjer något parti. Snarare ser vi att modellerna ofta hamnar någonstans mot mitten av det svenska politiska landskapet”, säger Bastiaan Bruinsma vidChalmers tekniska högskola.
Forskarna kunde ändå se vissa skillnader mellan de olika modellerna.
GPT, som ligger till grund för Chat GPT, utmärkte sig genom att oftast leverera neutrala och balanserade texter, medan Grok, som utvecklats av Elon Musks AI-bolag xAI, avvek rejält i frågor om migration, kriminalitet och kön.
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Grok sticker ut – styrt av Musk
”De flesta företag bakom modellerna tycks eftersträva ganska neutrala och oförargliga texter. Grok är annorlunda”, konstaterar Moa Johansson, professor vid institutionen för data- och informationsteknik på Chalmers.
”Elon Musk har uttalat att han vill att modellen ska ligga mer i linje med hans egna politiska uppfattningar, och vi kan se mer av de värderingarna i texter som genererats av Grok.”
Forskarna poängterar att det finns en viktig skillnad mellan studiens experiment och hur vanliga användare möter AI i vardagen.
”Vi har undersökt språkmodellerna isolerat, men det är annorlunda när man regelbundet använder en chattbot. Då finns också din historik med”, säger Bastiaan Bruinsma.
”Ett nästa steg är att undersöka vad som händer då, men även att titta på hur svaren faktiskt kan påverka hur människor röstar.”