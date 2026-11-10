Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Global börsfest – största lyftet på flera månader

Riskaptiten tillbaka – global våg av börsuppgångar. Arkivbild
Riskaptiten tillbaka – global våg av börsuppgångar. Arkivbild Foto: Jin Lee AP/TT
Två stora drivkrafter bakom börsrörelsen är ett fortsatt tryck nedåt på oljepriset och teknikaktier som rekylerar uppåt efter de stora kursrasen i torsdags förra veckan – efter mellanårsvalet i USA.

Börser runt om i världen lyfter på bred front och ser ut inleda veckan med det största tvådagarslyftet sedan augusti.

Stockholmsbörsen hänger på börsfesten och inleder tydligt uppåt, enligt terminshandeln på IG Markets.

Två stora drivkrafter bakom börsrörelsen är ett fortsatt tryck nedåt på oljepriset och teknikaktier som rekylerar uppåt efter de stora kursrasen i torsdags förra veckan – efter mellanårsvalet i USA.

Priset på Nordsjöolja (Brent) sjunker 1,4 procent till 91,30 dollar per fat på terminsmarknaden och priset på fossil gas på råvarumarknaden i Amsterdam hänger med nedåt till 80 euro per megawattimme.

I måndags steg Stockholmsbörsens OMXS-index 1,1 procent, vilket innebär ett kurslyft på 9,9 procent sedan årsskiftet.

Mest lästa i kategorin

Kille vid bord med mobil med börssiffror. Person framför datorskärm med börssiffror.

Utdelningsjägaren byter spår – här hittar han nästa börsfavoriter

09 nov. 2026