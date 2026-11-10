Global börsfest – största lyftet på flera månader
Börser runt om i världen lyfter på bred front och ser ut inleda veckan med det största tvådagarslyftet sedan augusti.
Stockholmsbörsen hänger på börsfesten och inleder tydligt uppåt, enligt terminshandeln på IG Markets.
Två stora drivkrafter bakom börsrörelsen är ett fortsatt tryck nedåt på oljepriset och teknikaktier som rekylerar uppåt efter de stora kursrasen i torsdags förra veckan – efter mellanårsvalet i USA.
Priset på Nordsjöolja (Brent) sjunker 1,4 procent till 91,30 dollar per fat på terminsmarknaden och priset på fossil gas på råvarumarknaden i Amsterdam hänger med nedåt till 80 euro per megawattimme.
I måndags steg Stockholmsbörsens OMXS-index 1,1 procent, vilket innebär ett kurslyft på 9,9 procent sedan årsskiftet.