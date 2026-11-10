Global börsfest – största lyftet på flera månader

Två stora drivkrafter bakom börsrörelsen är ett fortsatt tryck nedåt på oljepriset och teknikaktier som rekylerar uppåt efter de stora kursrasen i torsdags förra veckan – efter mellanårsvalet i USA.

Priset på Nordsjöolja (Brent) sjunker 1,4 procent till 91,30 dollar per fat på terminsmarknaden och priset på fossil gas på råvarumarknaden i Amsterdam hänger med nedåt till 80 euro per megawattimme.

I måndags steg Stockholmsbörsens OMXS-index 1,1 procent, vilket innebär ett kurslyft på 9,9 procent sedan årsskiftet.