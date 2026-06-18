Glatt på flera asiatiska börser
Flera av indexen på de asiatiska börserna går uppåt i torsdagshandeln sedan USA och Iran skrivit under ett avtal, vilket bland annat innebär att Hormuzsundet ska öppnas.
Avtalet ses som ett steg i att få ett långsiktigt slut på kriget i Iran, och medlarlandet Pakistan uppger att Hormuzsundet ska öppnas omedelbart. Oljetransporterna i sundet har under kriget stoppats av Iran, vilket bland annat pressat upp oljepriserna.
Efter beskedet stiger det japanska Nikkei 225-indexet 1,7 procent i torsdagshandeln medan det bredare Topix ökar 1,4.
Sydkoreanska Kospi klättrar 0,7. Hongkongbaserade Hang Seng backar däremot, och är ned 1,7.
Shanghai tappar 0,1 och Shenzhen plussar 0,9.