Glädjeyran höll hela vägen – nytt rekord på Stockholmsbörsen

Av de tio aktier som gick bäst på börsen under torsdagen var nästan hälften fastighetsbolag.

Oscar Properties var högt i det blå när börsen stängde – plus 40 procent. Detta trots att norska banken DNB börjat sälja av en portfölj eftersom bolaget inte kunnat betala räntorna på ett lån om 1,6 miljarder kronor, enligt Dagens Industri.

Tvåsiffrig ökning stod även fastighetsbolagen Fasadgruppen, SBB, Corem och JM för.

Fasadgruppen och JM stängde på plus 17 procent, medan SBB och Corem höll sig på plus 15 respektive plus 14 procent.

Tar igen årets förlust

Biometribolaget Fingerprint Cards fortsätter att ta igen årets aktieförlust tack vare två positiva nyheter. Bland annat har Göteborgsbolaget anlitat en chef för lönsam intäktstillväxt, enligt GP.

Aktien stängde på plus 22 procent.

Eyetrackingbolaget Tobiis aktie fortsätter dock att rasa på börsen efter beskedet att man förvärvar Autosense för 45 miljoner dollar. Tobii planerar också en företrädesemission om 300 miljoner kronor under det första kvartalet 2024, skriver Privata Affärer.

Aktien stängde på minus 9 procent.