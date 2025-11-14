Dagens PS
Kryptokrasch: Bitcoin back 23 procent – 4000 miljarder upp i rök

Bitcoin rasar
Kryptovalutan Bitcoin har nästan tappat hela årets uppgång, mätt i dollar. Mäter man i svenska kronor är bilden ännu dystrare. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

I början av sommaren rusade kryptovalutan Bitcoin över den magiska gränsen 100 000 dollar. Nu har den rasat tillbaka till vårens nivåer.

Från toppnivån över 123 000 dollar till dagens nivå på 96 000 dollar har Bitcoin tappat över 23 procent på en dryg månad. Sedan juni månad har kryptovalutan rört sig över 100 000 dollar, men nu är den tillbaka på femsiffriga nivåer och fortsätter att tappa resten av årets uppgång.

BTC to dollar
Sedan årets början har Bitcoin fortfarande ökar några procent, men snart kan hela uppgången vara utraderad. (Graf: Google)

Stora aktörer har lämnat Bitcoin

Enligt Bloomberg har mer än 4 000 miljarder kronor i värde raderats ut från kryptomarknaden sedan början av oktober. Stora investeringsfonder och bolag som tidigare agerat stödköpare har klivit av, vilket gjort marknaden mer sårbar.

Analytiker på 10x Research beskriver läget som en ”bekräftad björntrend”. Modellerna visar på försvagade inflöden till kryptofonder, ökad försäljning från långsiktiga ägare och minskat intresse från småsparare. Nästa tekniska stödnivå ligger runt 93 000 dollar.

Då är hela årets uppgång raderad.

”Bitcoin var redan under press av stora spotförsäljningar och säkringsaffärer från företag. När kryptonarrativen tunnas ut ökar korrelationen med traditionella tillgångar, vilket driver fallet”, säger Jake Ostrovskis, handelchef på Wintermute, till Bloomberg.

Ännu värre i svenska kronor

Den som värderar sina Bitcoin mot svenska tillgångar har en ännu dystrare graf att titta på. Vår stärkta krona innebär att Bitcoin, som oftast värderas i dollar, redan är back över 12 procent i år.

BTC to sek
Bitcoin mot kronan. En dyster historia för kryptovalutan under 2025. (Graf: Google)

Frossa på börsen och i derivaten

Fallet sammanfaller med ökad oro på världens aktiemarknader. En tillfällig börsrusning efter att USA löst budgetkrisen har ersatts av nya tvivel om när Federal Reserve kan börja sänka räntan. Tillgångar med hög risk, som techaktier och kryptovalutor, har därför pressats hårt, rapporterar Coindesk som fortsätter:

Även kryptorelaterade aktier har fått sig en smäll. Bolag som MicroStrategy, Coinbase och Galaxy Digital har backat mellan fem och sju procent bara den senaste veckan. I derivatmarknaden syns ett skifte mot skyddande positioner, där intresset för säljoptioner under 100 000 dollar skjutit i höjden.

Från eufori till extrem rädsla för Bitcoin

Det välkända sentimentindexet Fear & Greed Index har fallit till 21 – nivåer som signalerar ”extrem rädsla” och inte setts sedan våren.

Trots raset är Bitcoin fortfarande upp omkring tre procent sedan årsskiftet och över 40 procent jämfört med tiden före USA-valet 2024. Men som 10x Research konstaterar i sin analys:

”Det luktar inte längre björnmarknad, vi är i en.”

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

