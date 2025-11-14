I början av sommaren rusade kryptovalutan Bitcoin över den magiska gränsen 100 000 dollar. Nu har den rasat tillbaka till vårens nivåer.
Kryptokrasch: Bitcoin back 23 procent – 4000 miljarder upp i rök
Mest läst i kategorin
Fängelse för hjärnan bakom gigantisk bitcoin-bluff
Elva år och åtta månaders fängelse blev domen för en 47-årig kinesisk kvinna som låg bakom ett rekordbedrägeri av bitcoin och ledde fram till att brittisk polis kunde göra ett historiskt stort kryptovalutabeslag. Bitcoin för mer än 62 miljarder kronor beslagtogs och nu har kvinnan från Kina, som pekats ut som spindeln i nätet bakom …
Bitcoin: Skakig resa kan vändas till ny rekordnotering
Efter att ha tappat en hel del i värde verkar värdet på bitcoin vara på väg uppåt igen. Varför det sker är experterna oense om. Bitcoin är på väg uppåt när det gäller valutans värde, berättar Investoppedia. Och för den som trodde att investerarna övergivit kryptovalutan tycks de ha gissat fel, uppger sajten. Läs mer: …
Förlorade pensionen på krypto – får skatta sju miljoner
Det som först verkade vara ett lyckokast vändes till det rakt motsatta. En dansk man har nu en enorm skatteskuld, trots att han förlorat sina investerade pengar. För några år sedan gjorde Morten Green Hermansen, en dansk man i 50-årsåldern som bor i närheten av Århus, ett drastiskt drag. Han valde att ta ut sina …
Efter miljardstölder: Kryptosäkerhet viktigare än någonsin
Kryptovärlden skakas av stölder och kidnappningar. När kryptosäkerhet blir viktigare är säkerhetsbolagen de stora vinnarna. Cyberattacker mot kryptoföretag och privatpersoner har ökat dramatiskt under 2025. Enligt Chainalysis stals kryptovalutor värda över 2,2 miljarder dollar bara under årets första hälft vilket är mer än under hela 2024. Bakom flera av attackerna finns statsstödda hackergrupper. I februari …
Bitcoin-värden för 2 900 miljarder kronor borta
Bitcoin har tappat 6,2 procent under den här veckan som ser ut att bli den värsta sedan början av mars, berättar Bloomberg. Motsvarande cirka 2 900 miljarder kronor av kryptovalutans värde är utraderat . För första gången sedan juni föll bitcoin i veckan under 100 000 dollar, 954 000 kronor, och det fortsätter blinka röda …
Från toppnivån över 123 000 dollar till dagens nivå på 96 000 dollar har Bitcoin tappat över 23 procent på en dryg månad. Sedan juni månad har kryptovalutan rört sig över 100 000 dollar, men nu är den tillbaka på femsiffriga nivåer och fortsätter att tappa resten av årets uppgång.
Stora aktörer har lämnat Bitcoin
Enligt Bloomberg har mer än 4 000 miljarder kronor i värde raderats ut från kryptomarknaden sedan början av oktober. Stora investeringsfonder och bolag som tidigare agerat stödköpare har klivit av, vilket gjort marknaden mer sårbar.
Analytiker på 10x Research beskriver läget som en ”bekräftad björntrend”. Modellerna visar på försvagade inflöden till kryptofonder, ökad försäljning från långsiktiga ägare och minskat intresse från småsparare. Nästa tekniska stödnivå ligger runt 93 000 dollar.
Då är hela årets uppgång raderad.
”Bitcoin var redan under press av stora spotförsäljningar och säkringsaffärer från företag. När kryptonarrativen tunnas ut ökar korrelationen med traditionella tillgångar, vilket driver fallet”, säger Jake Ostrovskis, handelchef på Wintermute, till Bloomberg.
Läs även:
Bitcoin: Skakig resa kan vändas till ny rekordnotering. Dagens PS
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Ännu värre i svenska kronor
Den som värderar sina Bitcoin mot svenska tillgångar har en ännu dystrare graf att titta på. Vår stärkta krona innebär att Bitcoin, som oftast värderas i dollar, redan är back över 12 procent i år.
Frossa på börsen och i derivaten
Fallet sammanfaller med ökad oro på världens aktiemarknader. En tillfällig börsrusning efter att USA löst budgetkrisen har ersatts av nya tvivel om när Federal Reserve kan börja sänka räntan. Tillgångar med hög risk, som techaktier och kryptovalutor, har därför pressats hårt, rapporterar Coindesk som fortsätter:
Även kryptorelaterade aktier har fått sig en smäll. Bolag som MicroStrategy, Coinbase och Galaxy Digital har backat mellan fem och sju procent bara den senaste veckan. I derivatmarknaden syns ett skifte mot skyddande positioner, där intresset för säljoptioner under 100 000 dollar skjutit i höjden.
Från eufori till extrem rädsla för Bitcoin
Det välkända sentimentindexet Fear & Greed Index har fallit till 21 – nivåer som signalerar ”extrem rädsla” och inte setts sedan våren.
Trots raset är Bitcoin fortfarande upp omkring tre procent sedan årsskiftet och över 40 procent jämfört med tiden före USA-valet 2024. Men som 10x Research konstaterar i sin analys:
”Det luktar inte längre björnmarknad, vi är i en.”
Läs mer:
Mörk oktober för bitcoin – rekord och ras i volatil månad. Realtid
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Svenskarna älskar ISK – men borde du?
Svenskarna utmärker sig i Europas sparande och ISK är en favorit. Men sparformen är inte alltid lönsam för alla. Svenskarna fortsätter att rusa in i ISK och 2025 är sparformen mer förmånlig än tidigare. Men trots att sparformen är ett av de mest använda valen visar både experter och beräkningar att den inte passar för …
Monark lever vidare efter avtal med försvaret
Klassiska cykelmärket Monark har skrivit kontrakt med Försvarsmakten om att leverera 500 soldatcyklar. I Monarkfabriken i Vansbro jublas det. Monark är är ett klassiskt svensk cykelmärke som sträcker sig ända tillbaka till 1908 när då Birger Svensson grundade Monark i Varberg. Numera har Monark en fabrik i Vansbro. Men det var nära att det inte …
Kryptokrasch: Bitcoin back 23 procent – 4000 miljarder upp i rök
I början av sommaren rusade kryptovalutan Bitcoin över den magiska gränsen 100 000 dollar. Nu har den rasat tillbaka till vårens nivåer. Från toppnivån över 123 000 dollar till dagens nivå på 96 000 dollar har Bitcoin tappat över 23 procent på en dryg månad. Sedan juni månad har kryptovalutan rört sig över 100 000 …
Strateger spår rally på Stockholmsbörsen: "Bra grogrund"
Om strategerna får rätt kommer Stockholmsbörsen, som redan handlas på rekordnivåer, att få uppleva ett tvåsiffrigt rally 2026. I år är Stockholmsbörsen upp med nästan 13 procent och på torsdagen noterade marknaden temporärt ett nytt all-time-high. Men börsuppgången i Stockholm kan inte mäta sig med New York-börsens tjurmarknad, som får bränsle av AI-boomen. Dock tror …
Mazda vässar familjefraktarna – kolla in uppdateringarna
Mazda piffar till sina stora SUV:ar CX-60 och CX-80 inför 2026. Det handlar om mer säkerhet, mer skinn och lite brun glamour. Mazda gör vad många av oss drömt om: en bil som kan rädda situationen när man nickar till i rusningstrafiken. Inför 2026 får CX-60 och CX-80 nämligen ett system som bokstavligen tar över …