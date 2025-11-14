Kryptokrasch: Bitcoin back 23 procent – 4000 miljarder upp i rök

Från toppnivån över 123 000 dollar till dagens nivå på 96 000 dollar har Bitcoin tappat över 23 procent på en dryg månad. Sedan juni månad har kryptovalutan rört sig över 100 000 dollar, men nu är den tillbaka på femsiffriga nivåer och fortsätter att tappa resten av årets uppgång.

Sedan årets början har Bitcoin fortfarande ökar några procent, men snart kan hela uppgången vara utraderad. (Graf: Google)

Stora aktörer har lämnat Bitcoin

Enligt Bloomberg har mer än 4 000 miljarder kronor i värde raderats ut från kryptomarknaden sedan början av oktober. Stora investeringsfonder och bolag som tidigare agerat stödköpare har klivit av, vilket gjort marknaden mer sårbar.

Analytiker på 10x Research beskriver läget som en ”bekräftad björntrend”. Modellerna visar på försvagade inflöden till kryptofonder, ökad försäljning från långsiktiga ägare och minskat intresse från småsparare. Nästa tekniska stödnivå ligger runt 93 000 dollar.

Då är hela årets uppgång raderad.

”Bitcoin var redan under press av stora spotförsäljningar och säkringsaffärer från företag. När kryptonarrativen tunnas ut ökar korrelationen med traditionella tillgångar, vilket driver fallet”, säger Jake Ostrovskis, handelchef på Wintermute, till Bloomberg.

Läs även:

Bitcoin: Skakig resa kan vändas till ny rekordnotering. Dagens PS