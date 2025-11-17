Världens största kryptovaluta bitcoin har fått uppleva hur den mer än 30-procentiga vinsten sedan årets början utplånats. Här är främsta orsaken.
Bitcoins vinst i år borta med vinden – köpläge?
Trump-administrationens kryptovänliga entusiasm har mattats av, och det anges som en stor anledning till att bitcoin fått se vinsten sedan i början av året gå upp i rök.
På söndagen sjönk bitcoin under 93 714 dollar men har under måndagsmorgonens handel i Singapore tagit tillbaka tappet och handlades för 94 869 dollar i samband med Bloombergs rapport.
Nyhetsbyrån uppger att stora aktörer, det vill säga institutioner, i tysthet tagit sin hand från marknaden vilket tidigare gett bitcoin ett ”flödesdrivet stöd”.
Fler faktorer som tynger bitcoin
Även det kraftigt dämpade intresset för teknikaktier i spåren av tilltagande AI-oro har minskat riskaptiten på kryptovalutamarknaden.
Det är bara drygt en månad sedan bitcoin nådde sin rekordnivå. Bitcoin steg till rekordnivån 126 251 dollar den 6 oktober.
Men nu är hela vinsten på över 30 procent sedan årsskiftet utraderad.
Börshandlade fonder och företagsobligationer har tidigare i hög grad hållit uppe bitcoin, men dessa institutioner har nu dragit sig tillbaka vid sidan av utförsäljningen av teknikaktier.
Bara ETF:er drog enligt en sammanställning av Bloomberg in mer än 25 miljarder dollar till bitcoin, detta drev tillgångarna till höga cirka 169 miljarder dollar.
Utförsäljningar i största kryptovalutan
”Deras stadiga allokeringsflöden hjälpte till att omforma tillgången som en portföljdiversifierare – en säkring mot inflation, monetär försämring och politisk oro”, konstaterar nyhetsbyrån.
Nu är det omvända världen där även bitcoin är föremål för en omfattande utförsäljning och vinsthemtagningar.
”Utförsäljningen är en sammanflöde av vinsthemtagningar från långsiktiga kreditinstitut, institutionella utflöden, makroekonomisk osäkerhet och att lånefinansierade långsiktiga affärer utplånas”, säger Jake Kennis, senioranalytiker på Nansen, i artikeln.
”Det som är tydligt är att marknaden tillfälligt har valt en nedåtgående riktning efter en lång period av konsolidering/variationer.”
Han ser det som ett köptillfälle i krypton
Matthew Hougan, investeringschef på Bitwise Asset Management i San Francisco, ser bitcoins fall nu som en köpmöjlighet.
”Stämningen inom kryptohandeln är ganska negativ. De vill inte uppleva ytterligare en 50-procentig nedgång. Folk driver den genom att kliva ur marknaden”, säger han till Bloomberg.
Missa inte: Kryptokrasch: Bitcoin back 23 procent – 4 000 miljarder upp i rök DagensPS
Läs även: Mörk oktober för bitcoin – rekord och ras i volatil månad Realtid
