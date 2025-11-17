Bitcoins vinst i år borta med vinden – köpläge?

BLACK WEEKS Spara upp till 54% på Verisure hemlarm

Trump-administrationens kryptovänliga entusiasm har mattats av, och det anges som en stor anledning till att bitcoin fått se vinsten sedan i början av året gå upp i rök.

På söndagen sjönk bitcoin under 93 714 dollar men har under måndagsmorgonens handel i Singapore tagit tillbaka tappet och handlades för 94 869 dollar i samband med Bloombergs rapport.

Nyhetsbyrån uppger att stora aktörer, det vill säga institutioner, i tysthet tagit sin hand från marknaden vilket tidigare gett bitcoin ett ”flödesdrivet stöd”.

Fler faktorer som tynger bitcoin

Även det kraftigt dämpade intresset för teknikaktier i spåren av tilltagande AI-oro har minskat riskaptiten på kryptovalutamarknaden.

Det är bara drygt en månad sedan bitcoin nådde sin rekordnivå. Bitcoin steg till rekordnivån 126 251 dollar den 6 oktober.

Men nu är hela vinsten på över 30 procent sedan årsskiftet utraderad.

Börshandlade fonder och företagsobligationer har tidigare i hög grad hållit uppe bitcoin, men dessa institutioner har nu dragit sig tillbaka vid sidan av utförsäljningen av teknikaktier.

Bara ETF:er drog enligt en sammanställning av Bloomberg in mer än 25 miljarder dollar till bitcoin, detta drev tillgångarna till höga cirka 169 miljarder dollar.