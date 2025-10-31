Japans största banker tar ett digitalt kliv som kan förändra det globala finanssystemet i grunden.

Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group och Mizuho Financial Group förbereder lanseringen av egna stablecoins, digitala valutor kopplade till yen, som ska användas av över 300 000 företag.

Reuters beskriver detta som den första breda företagsanvändningen av blockkedjeteknik. Därmed tar stablecoins klivet från kryptokaos till bankstandard. Och Japan positionerar sig som pionjär i utvecklingen mot framtidens betalningsinfrastruktur.

Läs även: Storbolagen varnar: Tydligare kryptoregler krävs

Från kryptokaos till bankstandard med stablecoins

Stablecoins har hittills mest förknippats med den volatila kryptovärlden. I Japan blir de nu i stället ett verktyg för banker, företag och staten. Tekniken möjliggör snabbare betalningar, lägre kostnader och effektivare bokföring, särskilt i internationell handel där dagens transaktioner ofta tar flera dagar.

De japanska bankerna ser potential i att använda blockkedjan och stablecoins för allt från löpande betalningar till obligationsaffärer och företagsfinansiering. Fokus ligger inte på spekulativa kryptovalutor utan på reglerade, digitala pengar med tydlig koppling till nationell valuta.

Mitsubishi UFJ Financial Group Bank vd Junichi Hanzawa bugar vid en presskonferens i Tokyo. (Foto:

Eugene Hoshiko/AP/TT)

Tekniken gör det möjligt att verifiera varje transaktion utan mellanhänder i realtid, vilket bidrar till ökad säkerhet, transparens och spårbarhet. För ett land som länge setts som konservativt på banksidan är det här ett strategiskt skifte som kan förändra spelplanen globalt.

ANNONS

En katalysator för nästa teknikvåg

Enligt Focus Money väntas den globala marknaden för blockkedjeteknik växa från 6,9 miljarder dollar 2023 till närmare 1,9 biljoner dollar 2034. Det är en årlig tillväxttakt på över 50 procent.

Blockkedjan väntas inte bara påverka finanssektorn utan även logistik, industri, vård och offentlig sektor, ofta i kombination med artificiell intelligens.

För investerare pekas Global X Blockchain ETF ut som ett sätt att rida på trenden. Fonden steg över 250 procent under 2023, men svängningarna är upp till 60 procent stora, och beskrivs som ett alternativ för spekulativa investerare.

Japan visar nu vägen mot nästa generations finansiella system. Stablecoins kan bli den brygga som gör blockkedjetekniken till vardag i världens ekonomi. Inte som hype, utan som infrastruktur.